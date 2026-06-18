SKY-HI主宰のマネジメント／レーベル・BMSGが主催する大規模フェス＜BMSG FES’26＞の開催が決定した。10月10日(土)、11日(日)、12日(月・祝)の3日間、昨年に続き、東京・お台場にて開催される。

本情報は6月18日(木)に開催されたSKY-HIの日本武道館2DAYS＜SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-＞2日目公演にて発表された。サプライズでの発表に、会場からは大きな歓声と拍手が送られた。

＜BMSG FES＞は、“日本のエンターテインメントの更新”を掲げるイベントとして2022年にスタート。BMSG所属アーティストが一堂に会し、ここでしか見ることのできないステージやコラボレーションを届けながら、毎年規模を拡大し進化を遂げてきた。

初開催の＜BMSG FES’22＞は山梨・富士急ハイランド コニファーフォレストを舞台に野外フェスとして開催。＜BMSG FES’23＞は東京・大阪の2都市へと開催規模を広げ、＜BMSG FES’24＞は神奈川・Kアリーナ横浜にて3日間6公演で12万人を動員した。そして昨年開催された＜BMSG FES’25＞では、BMSG設立5周年の節目に『GRAND CHAMP』をコンセプトに掲げ、原点回帰となる3年ぶりの野外フェスとして開催。東京・お台場を舞台に2日間で約8万人を動員し、多くの来場者を熱狂の渦に巻き込んだ。

5年連続5回目の開催となる＜BMSG FES’26＞は、昨年から開催日数を拡大し3日間開催へ。挑戦と進化を続けるBMSGを象徴する年に一度の祭典として、今年も多くの注目を集めそうだ。

出演アーティストやチケット情報などの詳細は、後日発表予定。