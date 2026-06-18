【栃木＆群馬】主婦が殺到するクレーンゲーム店！衝撃の景品とは！？
6月17日（水）に放送した「ソレダメ！【地元民しか知らない!?“今ココがアツい！”地元サイコー大調査SP】」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】＜栃木＆群馬＞主婦が殺到するクレーンゲーム店！衝撃の景品とは！？
＜ソレマル工場見学クイズ＞
長年愛される定番のお菓子の製造工程をクイズ形式で出題！
正解者には絶品アレンジ料理や限定味のご褒美が！
＜今ここがアツい！地元サイコー！大調査＞
新企画！地元だからこそ知っている地元サイコー情報を千葉県・群馬県・栃木県・埼玉県民に聞き込み！
開店前から100人もの行列ができる賞味期限3分の絶品カステラ！
ご当地スーパーで行われる毎週日曜限定の超激安販売イベントに密着！
店内の約8割が生活用品！？大人気クレーンゲーム専門店へ！
栃木県民の熱すぎるソース愛を徹底調査！衝撃のソースグルメが続々登場！
そして、栃木県・埼玉県の知られざるソウルフード、ビルマ汁・いがまんじゅうの秘密に迫る！
「TVer」「ネットもテレ東」で！
MC：若林正恭（オードリー）、高橋真麻
出演者：春日俊彰（オードリー）、小籔千豊、増田貴久（NEWS）
スタジオゲスト：柴田理恵、北斗晶
ナレーター：服部伴蔵門
【番組公式ホームページ】
【動画】＜栃木＆群馬＞主婦が殺到するクレーンゲーム店！衝撃の景品とは！？
地元サイコースポットを調査したらすごいこと見つけたぞSP
＜ソレマル工場見学クイズ＞
長年愛される定番のお菓子の製造工程をクイズ形式で出題！
正解者には絶品アレンジ料理や限定味のご褒美が！
＜今ここがアツい！地元サイコー！大調査＞
新企画！地元だからこそ知っている地元サイコー情報を千葉県・群馬県・栃木県・埼玉県民に聞き込み！
開店前から100人もの行列ができる賞味期限3分の絶品カステラ！
ご当地スーパーで行われる毎週日曜限定の超激安販売イベントに密着！
店内の約8割が生活用品！？大人気クレーンゲーム専門店へ！
栃木県民の熱すぎるソース愛を徹底調査！衝撃のソースグルメが続々登場！
そして、栃木県・埼玉県の知られざるソウルフード、ビルマ汁・いがまんじゅうの秘密に迫る！
「TVer」「ネットもテレ東」で！
MC：若林正恭（オードリー）、高橋真麻
出演者：春日俊彰（オードリー）、小籔千豊、増田貴久（NEWS）
スタジオゲスト：柴田理恵、北斗晶
ナレーター：服部伴蔵門
【番組公式ホームページ】