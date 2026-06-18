「セブンに行って楽しいですか？」利益減少に直面するコンビニ業界のこれが現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

株式会社アクアの取締役を務める松原氏が自身のYouTubeチャンネルで「セブンがワンオペ検討へ…加盟店利益の減少「苦肉の策」か？それとも実は狙い目？【フランチャイズ】」を公開した。動画では、セブンイレブンが深夜帯の「ワンオペ」を検討しているニュースを皮切りに、各社コンビニエンスストアのフランチャイズ事情と今後の狙い目について持論を展開している。



松原氏はまず、セブンイレブンの「ワンオペ検討」という話題について、深夜帯のワンオペは「そもそも禁止だった？」と、自身も普通に行われているものだと思っていたと驚きを口にした。その上で、ワンオペ検討の背景として「加盟店利益が減少している」点に言及。「なぜ売り上げが下がっている？」という疑問に対し、ファミリーマートやローソンは苦戦していないという情報を示した。



松原氏はその理由について、「セブンイレブンに行って楽しいですか？」と率直に問いかける。掃除ロボットの導入や大型画面の設置など、店舗作りや商品開発を意欲的に進めるファミリーマートを「非常に頑張っている」と評価。対してセブンイレブンは「あまり変わっている感がない」と指摘し、それが売り上げ減少の一因であると分析した。



その一方で、コンビニ本部自体は利益を出しているため、今後は「利益配分をフランチャイズ本部として落とさざるを得ない」と予測。赤字になりにくい堅実なビジネスモデルであることを挙げ、「フランチャイジーにとってコンビニはこれから狙い目だなと思っている」と力強く断言した。



締めくくりとして松原氏は、多国籍化するスタッフの管理などマネジメントの重要性に触れ、「組織をマネジメントできる人にとっては、コンビニ経営はイージーゲームな気もします」と独自の考えを展開。フランチャイジーにとって良い条件になりつつあると述べ、コンビニ経営が「ポジティブな感じ」であるとして動画を結んだ。