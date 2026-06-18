モデルでアパレルブランドのプロデュースなども手がける亜希（５７）が母の命日についてＳＮＳでつづった。

２４回目の命日となった６月１７日、インスタグラムのストーリーズに、美しい白い花（お供えの花）の写真をアップ。故郷・福井でがんで亡くなった母の墓参りをしたことを報告。「そして東京に戻ると、毎年清原さんからこの日に届く白いお花。大切な日を同じぐらい大切に思ってくれることが、うわべのことばより嬉しい また一年、今日から生き抜きます！」と２０１４年９月に離婚した元プロ野球選手・清原和博氏から、毎年、母の命日に花が届くことを明かし、感謝をつづった。

元夫の清原氏との間には長男（２３）、慶応大野球部の次男（２１）がいる。昨年８月１８日の清原氏の誕生日は、家族４人で祝ったことをＳＮＳで明かし、「離婚して１１年…不思議なもので、またみんなでお祝いしてる！！今や親と子と言うより それぞれが個で成り立ち、それぞれの得意なところを惜しみなく還元していくチームみたいな集合体 家族とも違う、歪な固有かたまり…ｗ」と家族の絆について写真とともに記していた。