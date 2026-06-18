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THE NORTH FACEは、「ショートスリーブバックスクエアロゴティー」を8％オフの4,603円（税込）で販売しています。

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速乾性に優れたニット素材と、背面のスクエアロゴが魅力の万能Tシャツ

↑THE NORTH FACEの「ショートスリーブバックスクエアロゴティー」

ショートスリーブバックスクエアロゴティーは、リサイクルポリエステルと風合いの良いコットンを混紡したニット素材の半袖Tシャツです。ポリエステルの持つ優れた吸湿速乾性と、コットンのようなしなやかな着心地を両立しており、汗をかきやすい季節のデイリーユースからアウトドアシーンまで幅広く対応します。

デザインは、背面に大きなスクエアロゴを配置したノースフェイスらしいシンプルな仕上がり。フロント左胸にもさりげなくロゴがあしらわれており、一枚で着てもインナーとして着てもコーディネートにすっきりと馴染みます。

本格的な夏に向けて何枚あっても嬉しい、機能性とデザイン性を兼ね備えた定番Tシャツ。ぜひこの機会にチェックしてください！

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