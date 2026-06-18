知っておきたい「梅雨寒」のリスク。「この暑い時期に低温の予想が出るというのは結構珍しい」1ヶ月予報の真実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」にて「【梅雨寒＋大雨】北・東日本は低温へ 前線活発化と台風にも注意｜1か月予報」と題した動画を公開した。動画では、発表された1ヶ月予報を基に、北・東日本での低温や全国的な大雨のメカニズムを詳しく解説している。



冒頭で松浦氏は、北日本から東日本では平年より気温が低い予想であることに触れ、「この暑い時期に低温の予想が出るというのは結構珍しい」と指摘。この時期としては異例の「梅雨寒（つゆざむ）」になる可能性を伝えた。さらに降水量についても、北日本から西日本にかけて多雨傾向となり、特に関東甲信地方や東海地方で平年より多くなる見込みだという。



こうした気象条件の背景について、松浦氏は専門の天気図を用いて掘り下げた。エルニーニョ現象などの影響で日付変更線付近の太平洋上で対流活動が活発化し、それに伴い偏西風の蛇行が発生。日本の北側に気圧の尾根ができ、「ここでのリッジがオホーツク海高気圧を作る」と説明した。この高気圧から冷涼な空気が流れ込むことで、北・東日本に低温をもたらすという。



また、オホーツク海高気圧は気温だけでなく、降水量にも大きな影響を与える。松浦氏は「オホーツク海高気圧が前線の北上をとどめている中で、この前線の雨がちょっと多くなりやすい」と語る。本州付近に梅雨前線が停滞しやすくなることに加え、台風の活動が活発化する兆候も見られる。台風が接近した際には、前線に暖かく湿った空気が流れ込むことで、大雨のリスクがさらに高まることが示唆された。



南北の温度コントラストが大きくなることで、気象はより不安定になる。松浦氏は「梅雨による大雨、ちょっと注意していきたい」と結論付けた。オホーツク海高気圧の勢力や今後の台風の動向など、複雑に絡み合う気象のメカニズムと、それに伴う大雨への備えの重要性を深く認識させられる解説である。