「ディズニー・チャンネル」と「ディズニージュニア」にて、6月26日に迎える「スティッチの日」を記念した特別番組を放送。

特別編成「ディズニー・チャンネル スティッチの日スペシャル」と「スティッチの日 とくべつほうそう！」が放送されます☆

ディズニー・チャンネル「ディズニー・チャンネル スティッチの日スペシャル」／ディズニージュニア「スティッチの日 とくべつほうそう！」

放送日：2026年6月26日（金）

全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS/CS）で放送中の「ディズニー・チャンネル」にて、特別編成「ディズニー・チャンネル スティッチの日スペシャル」を放送。

ディズニージュニアでも同日、特別編成「スティッチの日 とくべつほうそう！」が実施されます。

6月26日は「スティッチの日」です。

悪の天才科学者「ジャンバ博士」が626番目に生み出したエイリアン「スティッチ」

その試作品番号「626」にちなんで、6 月 26 日は「スティッチの日」として親しまれています。

『リロ＆スティッチ２』

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暴れん坊でいたずら好きなトラブルメーカーでありながら、リロやオハナ（家族）との出会いを通じて思いやりや絆の大切さを学んでいく「スティッチ」

その愛らしさとユーモアあふれるキャラクターは、世代を超えて世界中で愛され続けています。

映画からテレビシリーズまで、スティッチの魅力をたっぷり楽しめるラインナップで「スティッチの日」を盛り上げます。

ディズニー・チャンネル 特別編成「ディズニー・チャンネル スティッチの日スペシャル」

『リロイ＆スティッチ』

© 2026 Disney. All Rights Reserved.

放送日時：2026年6月26日(金) 13:00〜20:00

放送時間・タイトル：

・13:00〜14:15 映画 『リロ＆スティッチ２』

・14:15〜15:25 映画 『スティッチ！ザ・ムービー』

・15:25〜15:50 『リロ アンド スティッチ ザ・シリーズ』＃1「ポクシー」

・15:50〜16:15 『リロ アンド スティッチ ザ・シリーズ』＃8「ジジ」

・16:15〜16:40 『リロ アンド スティッチ ザ・シリーズ』＃18「アムネジオ」

・16:40〜17:05 『リロ アンド スティッ ザ・シリーズ』＃22「627」

・17:05〜17:30 『リロ アンド スティッチ ザ・シリーズ』＃24「エンジェル」

・17:30〜17:55 『リロ アンド スティッチ ザ・シリーズ』＃33「フィリックス」

・17:55〜18:20 『リロ アンド スティッチ ザ・シリーズ』＃59「ハセガワさんのネコ／エース」

・18:20〜18:45 『リロ アンド スティッチ ザ・シリーズ』＃65「スナフ」

・18:45〜20:00 映画 『リロイ＆スティッチ』

ディズニー・チャンネルにて13時から20時までの7時間にわたり実施される、特別編成「ディズニー・チャンネル スティッチの日スペシャル」

映画3作品に加え、『リロ アンド スティッチ ザ・シリーズ』より人気エピソードを厳選して一挙放送されます。

映画『リロイ＆スティッチ』あらすじ

『リロイ＆スティッチ』

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625体の試作品をすべて回収した功績により「リロ」「スティッチ」「ジャンバ博士」「プリークリー」はそれぞれが夢見ていた新たな任務を与えられます。

別れの寂しさを胸に、「リロ」は「スティッチ」たちを銀河での新しい生活へ送り出しますが、その直後に大事件が発生。

邪悪な科学者「ハムスターヴィール博士」は「ジャンバ博士」を脅迫し、「スティッチ」を上回る能力を持つ新たな試作品「リロイ」を誕生させました。

やがて銀河全体を巻き込む危機が迫るなか、再び集結したリロとスティッチたちは、オハナ（家族）の絆を力に立ち向かいます。

人気シリーズの集大成として、笑いとアクション、そして感動あふれる“オハナ”の物語が描かれる長編アニメーションです。

『リロ アンド スティッチ ザ・シリーズ』人気エピソード8話を連続放送

『リロ アンド スティッチ ザ・シリーズ』

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ハワイに住む少女「リロ」と暮らす「スティッチ」は「ジャンバ博士」の626番目の試作品｡

「スティッチ」のずっと前に作られた625体の試作品エイリアンたちがひとつ、またひとつと“凶暴”エイリアンとなってハワイの街で大暴れ！

「リロ」と「スティッチ」は果たして“凶暴”エイリアンのイタズラを食い止め､彼らを“良い子”エイリアンに戻すことができるのでしょうか･･･｡

ディズニージュニア 特別編成「スティッチの日 とくべつほうそう！」

『リロイ＆スティッチ』

© 2026 Disney. All Rights Reserved.

放送日時：2026年6月26日(金) 10:00〜14:00、19:00〜23:00

放送時間・タイトル：

・10:00〜11:10 『スティッチ！ザ・ムービー』

・11:10〜12:25 『リロ＆スティッチ２』

・12:25〜14:00 『リロイ＆スティッチ』

・19:00〜20:10 『スティッチ！ザ・ムービー』 (リピート放送)

・20:10〜21:25 『リロ＆スティッチ２』 (リピート放送)

・21:25〜23:00 『リロイ＆スティッチ』 (リピート放送)

ディズニージュニアにて実施される、特別編成「スティッチの日 とくべつほうそう！」

『リロイ＆スティッチ』

© 2026 Disney. All Rights Reserved.

「スティッチ」の映画3作品を連続放送し、小さなお子さんから大人まで、家族みんなで「スティッチ」の世界を満喫できる特別な1日が届けられます。

6月26日に楽しめる、笑いと感動が詰まった「スティッチ」尽くしの1日。

ディズニー・チャンネル「ディズニー・チャンネル スティッチの日スペシャル」と、ディズニージュニア「スティッチの日 とくべつほうそう！」の紹介でした☆

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