◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組 ポルトガル１―１コンゴ（１７日、ヒューストン競技場）

優勝候補で世界的ストライカー・Ｃ・ロナウド（アルナスル）擁するポルトガル（ＦＩＦＡランク５位）が、１次リーグＫ組初戦でコンゴ（同４６位）と対戦し、まさかの１―１で引き分けた。

４１歳エースＦＷクリスティアーノ・ロナウドは６大会連続出場を果たし、アルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシに続いたが、得点は奪えなかった。

ＭＦベルナルドシルバや、ＭＦのＢ・フェルナンデスが２列目からチャンスを演出し、ボックス内で待ち構える１トップのロナウドへパスを供給するが、コンゴの粘り強い守備に苦戦。何度もシュートを放ったが、再三のチャンスを生かせずネットを揺らすことはできなかった。

◇Ｃ・ロナウドのＷ杯成績

▽０６年ドイツ（４位） ６試合１得点

▽１０年南ア（１６強） ４試合１得点

▽１４年ブラジル（グループリーグ敗退）３試合１得点

▽１８年ロシア（１６強）４試合４得点

▽２２年カタール（８強）５試合１得点

◆クリスティアーノ・ロナウド １９８５年２月５日、ポルトガル生まれ。母国の首都リスボンの南西約１０００キロのマディラ島の農家で生まれ育った。スポルティングの下部組織からトップチーム昇格。２００３年からマンＵ、同年に代表デビュー。０６年ドイツＷ杯から６大会連続出場。０９年からＲマドリード、１８年からユベントス。２１年にマンＵ復帰。２３年にアル・ナスル（サウジアラビア）移籍。バロンドールは５度。名前は第４０代米大統領ロナルド・レーガン氏にあやかった。利き足は右。