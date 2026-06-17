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YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「四人で来日したアニメ好きの外国人をアニメの聖地 ”秋葉原” に連れて行ったら大興奮だった！」と題した動画を公開した。動画では、Jukiaが日本に到着したばかりのアメリカ人青年4人組を秋葉原や居酒屋へ案内し、日本の文化を大絶賛する様子が収められている。



同チャンネルの企画「FREE RIDE」は、日本に着いたばかりの外国人を観光案内し、ホテルまで送迎するというもの。今回Jukiaが空港で声をかけたのは、ワシントン州から卒業旅行でやって来たDane、Otto、Blake、Nickの4人組。日本のアニメや食べ物が好きだという彼らの要望に応え、一行は秋葉原へと向かった。



秋葉原に到着すると、4人はさっそくアニメグッズのガチャガチャに挑戦。本屋では「ジョジョの奇妙な冒険」や「ベルセルク」の漫画を見つけて大興奮し、フィギュアショップではお気に入りのキャラクターを探して盛り上がりを見せた。その後、Jukiaは4人を「銀だこハイボール横丁」へ案内。特大サイズのメガレモンサワーで乾杯し、たこ焼きやとんぺい焼き、餃子などを堪能した。



食事中、初めて食べる「砂肝」や「ハツ」といった焼き鳥の味に驚きつつも、「めちゃくちゃ美味しいよ！」と笑顔を見せる4人。さらに、「アメリカのバーって全然美味しくない」「フライドポテトとかチキンナゲットばっかりだよ」と明かし、お酒だけでなく多彩な料理を楽しめる日本の居酒屋のコンセプトを「最高だよね」と絶賛した。



ホテルまでの帰り道、「ものすごく良い時間を過ごせたよ」とJukiaへの感謝を口にした4人。動画の終盤には、後日ラウンドワンの「スポッチャ」で一緒に遊び尽くす様子も収録されており、国境を越えた温かい交流と絆を感じさせる動画となっている。