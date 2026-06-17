ソマリア人審判は強制送還、イラク得点王は7時間拘束…北中米W杯を襲うトランプ政権「非情のビザ・入国審査」の実態

ソマリア人審判は強制送還、イラク得点王は7時間拘束…北中米W杯を襲うトランプ政権「非情のビザ・入国審査」の実態