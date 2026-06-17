この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「初めての海鮮は日本で」28年間シーフードを我慢し続けたアメリカ人女性の日本食への執念

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「初来日の外国人が日本の花火大会に大興奮！！」と題した動画を公開した。空港で出会った初来日のアメリカ人カップルを案内する中で、「初めて食べるなら日本で食べよう」と決めていた女性の強い思いと、日本の花火大会に対する大興奮の様子が収められている。



日本に到着したばかりの外国人を無料案内する企画「FREE RIDE」でJukiaが声をかけたのは、アメリカのコロラド州に住むザックとアマンダのカップル。車内での会話中、アマンダは「13歳の時に『初めて食べるなら日本で食べよう』って決めたんだ！」と明かし、28歳になる現在までカニもエビも一切食べたことがなかったという驚きのエピソードを披露した。



その後、一行はマグロ専門店「鮪のシモハラ」へ。本鮪の盛り合わせやアジフライ、マグロの竜田揚げなどが次々と運ばれると、二人のテンションは最高潮に。初めて中トロを口にしたアマンダは「口の中で溶けてるよ！」「こんなに美味しいものを今まで食べずにいたなんて信じられないわ！」と大感動。ザックも「こんな美味しい刺身食べられるなんて法律違反だよ」とジョークを交えて絶賛した。



食後は足立の花火大会へ足を運んだ3人。アメリカではスポーツ観戦などの前に数時間前から会場に集まりバーベキューを楽しむ「テールゲーティング」という文化があることや、ニューヨークの年越しでは「12時間くらいずっと（待つ）だよ」「大人なのにオムツで用を足すんだよ」といったアメリカならではの裏話で盛り上がった。



そして、夜空に1万3000発の花火が打ち上がると、二人は「オーマイガー！」「今までの人生で見た花火の中で一番すごいよ！」と目を輝かせ、日本の夏の風物詩を大満喫する姿を見せた。



食事から花火まで、日本の魅力を存分に味わったザックとアマンダ。「日本に来て正解だったよ！」と語る二人の笑顔から、長年の夢が叶った喜びと、日本文化への深いリスペクトが感じられる心温まる動画となっている。