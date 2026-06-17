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料理YouTubeチャンネル「なべのだいどころ。」が、「【包丁いらずでプロの味】麻婆の素で作る「クリーミー担々麺風そうめん」が最高すぎる」と題した動画を公開しました。市販の麻婆豆腐の素を使い、包丁を一切使わずにたった5分で本格的な冷やし担々麺風のそうめんを作るアレンジレシピを紹介しています。



作り方は非常にシンプルです。ボウルに麻婆豆腐の素、豆板醤、白だし、白ごま、牛乳を入れ、しっかりと混ぜ合わせるだけで特製のスープが完成します。動画内では「ミンチに火が入ってるのでそのまま使えます」と解説。お好みでキムチを加え、たっぷりの氷を入れてスープをキンキンに冷やすと、さらに美味しさが倍増するとのことです。



そうめんを茹でる際は、流水でしっかりと洗い、手でギュッと絞って余分な水分を落とすのがポイント。「余計な水分を落とせば落とすほどスープがよりおいしくなる」と語っています。器にそうめんを盛り付け、冷やしたスープをたっぷりとかけ、ゆで卵やネギをトッピングすれば完成です。



また、麺を食べ終わった後のスープに温かいご飯を入れ、温泉卵とラー油をトッピングするアレンジも紹介しており、「これがまたたまらなくうまいんです」と絶賛しています。



暑さで食欲がない日や、いつものそうめんアレンジに飽きた時に、ぜひこのレシピを試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］（2～3人前）

・麻婆豆腐の素 1袋

・豆板醤 小さじ1/2～（お好みで調整）

・白だし 小さじ1

・白ごま 適量

・牛乳 250cc（豆乳でも可）

・キムチ 50g（なくても可）

・そうめん 2束

・氷 適量



［作り方］

1. ボウルに麻婆豆腐の素、豆板醤を入れて混ぜる。

2. 白だし、白ごま、牛乳を加えてしっかりと混ぜ合わせる。

3. お好みでキムチを加え、たっぷりの氷を入れてスープを冷やす。

4. そうめんを表記時間通りに茹で、流水で洗ってぬめりを取る。

5. そうめんを手でしっかり絞り、水分を十分に切る。

6. 器にそうめんを盛り、冷やしたスープをかける。

7. お好みでゆで卵やネギをトッピングして完成。