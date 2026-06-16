「ドジャース４−３レイズ」（１５日、ロサンゼルス）

ドジャースのロバーツ監督が試合後、大谷翔平投手が通例だった登板日２日前のブルペン投球を行わなかったことについて言及。「（左）膝のことだよ。彼は膝にもう１日休みを与えたかった。だからブルペンには明日入る予定だ」と語った。

この日、大谷は１７日（日本時間１８日）のレイズ戦先発に向けて、試合前に入念なキャッチボールで調整した。約２０分、最長で４０ｍの距離でキャッチボール。最後は投本間の距離で捕手役を立たせた状態で投げていた。

指揮官は「ただ、明日は感触を確かめる程度で、長いブルペンにはならない。マウンドで膝の状態を確認して水曜日（１７日）の登板に備えるつもりだ」と語った。

大谷は１０日のパイレーツ戦に投打同時出場し、七回途中、１０２球を投げて今季ワーストの４失点（３自責）で勝敗つかず。打っては３点を追う九回に１２号ソロを放った。一夜明けた１１日の試合では指名打者で出場し、三回の打席で２戦連発となる１３号ソロを放つなど、２打数２安打２四球の活躍を見せ、勝利に貢献したが、左膝炎症のため、七回の打席で代打を送られ、途中交代した。１２日のホワイトソックス戦では患部の悪化を防ぐために完全休養していたが、１３日には戦列に復帰した。