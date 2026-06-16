2児の母・木下優樹菜「卵これなら喜んで食べてくれる次女」茶碗蒸し公開「工夫が素敵」「黄色がキレイ」の声
【モデルプレス＝2026/06/16】元タレントの木下優樹菜が6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女が喜んで食べるメニューを公開し、話題となっている。
【写真】芸人の30代元妻「工夫が素敵」次女が喜んで食べてくれる卵料理
木下は「家出る前に茶碗蒸しを、先に」とつづり写真を投稿。「卵これなら喜んで食べてくれる次女」と記し、深めの皿に入った美しい黄色が食欲をそそる茶碗蒸しと木製スプーンを持つ手を公開している。
この投稿には「美味しそう」「真似したいメニュー」「工夫が素敵」「黄色がキレイ」「愛情たっぷり」「優しいごはん」「次女ちゃん嬉しいですね」などと反響が集まっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】芸人の30代元妻「工夫が素敵」次女が喜んで食べてくれる卵料理
◆木下優樹菜、次女が喜んで食べる茶碗蒸し公開
木下は「家出る前に茶碗蒸しを、先に」とつづり写真を投稿。「卵これなら喜んで食べてくれる次女」と記し、深めの皿に入った美しい黄色が食欲をそそる茶碗蒸しと木製スプーンを持つ手を公開している。
◆木下優樹菜の投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「真似したいメニュー」「工夫が素敵」「黄色がキレイ」「愛情たっぷり」「優しいごはん」「次女ちゃん嬉しいですね」などと反響が集まっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】