半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ブラック

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　「BCNランキング」2026年6月1日〜7日の日次集計データによると、半固体モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ブラック

DE-C86-10000BK（エレコム）

2位　半固体電池採用モバイル充電バッテリー ホワイト

MPC-CSSB10000WH（マクセル）

3位　半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ホワイト

DE-C86-10000WH（エレコム）

4位　半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ブルー

DE-C86-10000BU（エレコム）

5位　PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ブラック

MPC-CSSB10000BK（マクセル）

5位　PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ホワイト

MPC-CSSB5000WH（マクセル）

7位　SMARTCOBY TRIO 67W SS ブラック

CIO-MB67W2C1A-SSA20000-BK（CIO）

8位　半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ピンク

DE-C86-10000PN（エレコム）

9位　ケーブル一体型 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/30W) ホワイト

DE-C84-10000WH（エレコム）

10位　PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ブラック

MPC-CSSB5000BK（マクセル）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。