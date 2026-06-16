サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表は、１次リーグＦ組のオランダ戦（１４日、ダラス）から一夜明けた１５日、オランダ戦の先発組をのぞき、米テネシー州ナッシュビル近郊でＵ−１９日本代表と非公開で練習試合を行い２−０で勝利した。ＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は、第２戦の相手・チュニジアついて「奇妙ですよね」と印象を語った。

チュニジア代表はスウェーデン代表との１次リーグ第１戦で１−５と大敗。スペイン紙「マルカ」によると、この結果を受けてサブリ・ラムシ監督の電撃解任が決定したことが発表された。長友は「チュニジア奇妙ですよね。監督も交代してどういうサッカーしていくかはまたわかんない。そういった意味では本当に気を引き締めてないと足下をすくわれる可能性は大いにある」と警戒した。

日本は昨日の初戦で、Ｗ杯準優勝３回の強豪オランダに２−２の引き分けに持ち込み勝ち点１をもぎ取った。だが、長友は危機感を持つ重要性を強調。前回のカタール大会では初戦の強豪ドイツを２−１で破ったあと、０−７でスペインに敗れていたコスタリカに、日本が０−１で敗れた状況と似ていると説明し、「ああいうことは絶対起こしちゃダメ」と、チュニジア戦を前に再び選手ミーティングの機会を設けることを明かした。

この日のウォーミングアップ中のパス練習では「やれ！止まんな！」と声を出すなど、ピリッとした雰囲気を作っていた長友。「慢心は絶対ダメ。僕らの経験と、もう一回引き締めていこうというのはまた伝えようと思う」と引き締まった表情で話した。