シャープは6月16日、スマートフォンのフラッグシップモデル「AQUOS R11」を発表した。日本および台湾で7月9日以降に順次発売される。

国内ではNTTドコモとソフトバンクから通信事業者向けモデルが販売されるほか、オープンマーケット向けのSIMフリーモデル「AQUOS R11 SH-M35」も展開される。

ライカ監修の3眼カメラとAIによる撮影サポート

背面にはライカカメラ社が監修した3眼カメラが搭載される。有効画素数約5030万画素の標準カメラと広角カメラ、約3850万画素の望遠カメラで構成され、インカメラを含めたすべてのカメラがオートフォーカスに対応する。また、14chスペクトルセンサーも用意され、より正確な色味で撮影できる。

撮影時にはAIを活用した新機能「スマートフィットズーム」が利用できる。専用アイコンをタップするだけで、被写体に応じてズーム倍率が自動で調整され、バランスの良い構図での撮影が可能だ。

このほか、集合写真の撮影時に複数カットから全員の目が自然に開いた1枚を生成する機能や、書類の撮影時に影の除去や台形補正を行う機能も搭載されている。

文字をAIが隠してくれる「プライバシーセーフ」

写真に写り込んだ文字を自動的に隠す「プライバシーセーフ」機能が新たに搭載された。たとえば、背景の標識や看板などの文字をAIが検出してマスキングするため、SNSへ画像を投稿する際のプライバシー保護に役立つ。

本人確認のためにマイナンバーカードを撮影する際には、性別や臓器提供意思表示欄も自動で隠される。

これらの処理は端末内で完結する。さらに、将来的には車のナンバープレートや人の顔などへ対象を拡張するアップデートも検討されている。

最高輝度3600nitのディスプレイ

ディスプレイには、6.5インチの「Pro IGZO OLED」を採用。ピーク輝度は、従来機比で1.2倍、AQUOS史上最高となる3600nitを実現し、明るい屋外でも高い視認性を確保する。

さらに強い日差しの下や薄暗い屋外でも映像の暗部を見やすく補正する「スマートアウトドアビュー」が搭載されている。

画面周囲のベゼル幅は画面周囲のベゼルを約21.7%スリム化し、大画面でありながら手に持ちやすいサイズ感を実現した。

光と音の新体験「アカリウム」とデザイン

本体背面のカメラリング中央部には、「アカリウム」と呼ばれる光るラインが配置されている。灯りと音で心地よい空間を演出する新機能となる。

電話の着信やアプリの通知をやさしい光で穏やかに伝えるほか、サウンドデザイナーの清川進也氏が監修した自然の音を収録したヒーリングサウンドと、たき火や川のせせらぎ、木漏れ日をモチーフにした灯りが連動するアンビエント機能も用意されており、就寝前や休憩時間などにリラックスできる空間を演出できるとうたう。

アカリウムをより楽しむための別売アクセサリーとして、ブランド「temari」とコラボレーションしたアクセサリーがアイリスから販売される。たき火や川のせせらぎ、木漏れ日をイメージした3色がラインアップされ、カメラリングに重ねることで光がランダムに拡散し、空間演出の幅が広がる。

通話相手に自分の声を聞こえやすくする「Vocalist」

機能面では、リアルタイムで騒音をカットするAI機能「Vocalist」を搭載する。「AQUOS sense10」で新たに搭載されたもので、上位機種であるRシリーズの最新モデルでも利用できるようになった。

あらかじめ自分の声を登録すると、通話時に自分以外の人の声や周囲の雑音をAIが識別してカットし、自分の声だけが相手に伝えられる。

Snapdragon 8s Gen 4を採用

チップセット（SoC）には「Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform」を採用。従来機「AQUOS R10」と比べてCPU性能は約13％、GPU性能は約40％向上した。12GBのメモリーを搭載し、最大12GBの仮想メモリー対応による快適な動作が実現される。ストレージ容量は、通信事業者向けモデルが256GBまたは512GB、SIMフリーモデルが512GBだ。

本体の冷却には新構造のベイパーチャンバーを採用した。有効放熱面積が大型化し、高いパフォーマンスを安定して維持できるという。

本体の両面に「Corning Gorilla Glass Victus 2」を採用。MIL規格準拠の耐衝撃性能とIPX9の防水性能も備えている。

本体のデザインは、三宅一成氏が設立した「miyake design」が監修。カメラリング部は円でも四角でもない自由曲線が印象的なデザインが継承された。光沢感のあるガラス素材と丸みを帯びたフォルムで、手に馴染みやすく上質感のある仕上がりだ。カラーはネイビー、アイボリー、テラコッタの3色が用意される。

音響面では、立体音響技術「Dolby Atmos」に対応したフルメタルBOXスピーカーが搭載され、重厚な低音から澄んだ高音まで立体的に再生される。

また、壁紙やフォントをカスタマイズできる「ホーム・デコ」機能や、AIが端末内からおすすめの1枚を選んでロック画面に自動表示する「ロックフォトシャッフル」も新たに用意された。

1万円相当を還元するデビューキャンペーン

発売に合わせて「AQUOS R11 デビューキャンペーン」が実施される。対象期間内に本機を購入して応募すると、もれなく1万円相当がプレゼントされる。

通信事業者向けモデルでは購入モデルによりdポイント、PayPayポイント、現金のいずれかで進呈され、SIMフリーモデルでは1万円がキャッシュバックされる。

購入期間は発売日から8月20日まで。応募期間は通信事業者向けモデルが8月20日まで、SIMフリーモデルが8月27日までとなる。

SIMフリー版の主なスペック 項目 内容 OS Android 16 大きさ／重さ 約H156×W74×D8.9mm／約195g CPU Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform（3.2GHz＋2.8GHz＋2.0GHz、ヘキサコア） 内蔵メモリ（RAM／ROM） 12GB／256GBまたは512GB ディスプレイ 約6.5インチフルHD+（1080×2340ドット） Pro IGZO OLED（1～240Hz可変駆動、ピーク輝度3600nit、全白輝度1800nit） アウトカメラ（標準） 有効画素数約5030万画素 CMOS（F値1.9、光学式手ブレ補正） アウトカメラ（広角） 有効画素数約5030万画素 CMOS（F値2.2） アウトカメラ（望遠） 有効画素数約3850万画素 CMOS（F値2.4、光学式手ブレ補正） インカメラ 有効画素数約5030万画素 CMOS（F値2.2） Wi-Fi IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax／be Bluetooth Ver.6.0 バッテリー容量 5100mAh 防水／防塵／耐衝撃 IPX5・IPX8・IPX9／IP6X／MIL-STD-810G・MIL-STD-810H 生体認証 顔認証（マスク対応）、指紋認証 その他の機能 おサイフケータイ／NFC、nanoSIM＋eSIM DSDV対応 SIMフリー版の対応バンド

5G：n1 / n3 / n5 / n7 / n8 / n28 / n38 / n40 / n41 / n66 / n77 / n78 / n79

LTE：B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B11 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B21 / B28 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B66