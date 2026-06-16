山田祥平のニュース羅針盤 第546回 鉄道切符は磁気廃止でQRへ、それでもICカード優先なのはお忘れなく

山田祥平のニュース羅針盤 第546回 鉄道切符は磁気廃止でQRへ、それでもICカード優先なのはお忘れなく