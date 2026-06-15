AQUOS、ダンスチーム「アバンギャルディ」とのコラボ企画を実施
シャープは、テレビ「AQUOS」とダンスチーム「アバンギャルディ」とのコラボレーション企画を開始した。本日6月15日（月）にはコラボレーション特設サイトを開設したほか、WebサイトやSNSを通じて、インタビュー動画やオリジナルダンスのショート動画などを順次公開していく。また、対象動画を視聴し、クイズに回答すると、抽選で5名様にメンバー全員のサイン入りTシャツが当たる企画も実施する。
アバンギャルディは16名で構成されるダンスチームだ。特徴的なヘアスタイルと圧巻のシンクロダンスで、国内外で活躍している。「AQUOS」は、2001年1月1日の初号機発売から、本年で25周年を迎えた。特設サイトとインタビュー動画を通じて、「AQUOS」が25年間追求し続けてきた高画質・高音質といった基本性能に加え、コンテンツに合わせて画質と音質を最適化する「AIオート」機能、テレビの大画面でAIキャラクターとの会話が楽しめる新機能「AQUOS AI」など、「AQUOS」の魅力をアバンギャルディならではの視点と表現で、たっぷり伝える。
■コラボレーション企画概要
※インタビュー記事・動画にはnonaさん、naganoさん、sonoさん、kohanaさん、uiさんの5名が出演する。
特設サイト、SNSコラボ動画にはmocaさん、miyuuさん、fukaさん、seiraさん、aimuさんの5名も加わり、合計10名が出演する。
■サイン入りTシャツが当たるプレゼント企画
抽選でメンバー全員のサイン入りTシャツが当たるプレゼント企画を実施する。対象の動画3本のいずれかに隠されたキーワードを応募フォームより回答する。
＜概要＞
・応募受付期間：2026年6月22日（月）〜2026年7月3日（金）23:59締切
・賞品 ：サイン入りTシャツ
・当選者数 ：5名様
・応募方法 ：
1. 6月22日（月）にシャープ公式Xにて、応募フォームおよびクイズ問題を案内する。
2. 動画を視聴し、クイズに回答する。
3. 当選者にメールにて連絡する。
・クイズ対象動画：
1. SPECIAL INTERVIEW VOL.01
2. SPECIAL INTERVIEW VOL.02
3. SPECIAL INTERVIEW VOL.03
※注意事項等の詳細は、応募フォームより確認のこと。
■プロフィール：アバンギャルディ
振付師、akaneプロデュースにより結成されたダンスチームだ。2022年2月に発足し、「謎の制服おかっぱ集団」としてTikTokやInstagramで世界中から人気を集めている。2023年にはAmerica‘s Got Talent決勝に進出。海外での単独ライブを4都市で開催し、SNSでは総フォロワー数が500万人以上となり、国内だけではなく海外からも注目されている。
アバンギャルディが驚嘆！シャープAQUOSの最新エンタメ機能 特設サイト：https://jp.sharp/aquos/avantgardey-2026sp/
シャープ公式Instagram：https://www.instagram.com/sharp_japan/
アバンギャルディ公式Instagram：https://www.instagram.com/avantgardey_/?hl=jam
シャープ公式X：https://x.com/SHARP_JP
シャープ公式YouTube「まるごとシャープ」：https://youtu.be/HHcjYjLetlI
オリコンニュース：https://www.oricon.co.jp/special/75199/
音楽ナタリー：https://natalie.mu/music/pp/aquos-avantgardey
■ITライフハック
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■コラボレーション企画概要
※インタビュー記事・動画にはnonaさん、naganoさん、sonoさん、kohanaさん、uiさんの5名が出演する。
特設サイト、SNSコラボ動画にはmocaさん、miyuuさん、fukaさん、seiraさん、aimuさんの5名も加わり、合計10名が出演する。
■サイン入りTシャツが当たるプレゼント企画
抽選でメンバー全員のサイン入りTシャツが当たるプレゼント企画を実施する。対象の動画3本のいずれかに隠されたキーワードを応募フォームより回答する。
＜概要＞
・応募受付期間：2026年6月22日（月）〜2026年7月3日（金）23:59締切
・賞品 ：サイン入りTシャツ
・当選者数 ：5名様
・応募方法 ：
1. 6月22日（月）にシャープ公式Xにて、応募フォームおよびクイズ問題を案内する。
2. 動画を視聴し、クイズに回答する。
3. 当選者にメールにて連絡する。
・クイズ対象動画：
1. SPECIAL INTERVIEW VOL.01
2. SPECIAL INTERVIEW VOL.02
3. SPECIAL INTERVIEW VOL.03
※注意事項等の詳細は、応募フォームより確認のこと。
■プロフィール：アバンギャルディ
振付師、akaneプロデュースにより結成されたダンスチームだ。2022年2月に発足し、「謎の制服おかっぱ集団」としてTikTokやInstagramで世界中から人気を集めている。2023年にはAmerica‘s Got Talent決勝に進出。海外での単独ライブを4都市で開催し、SNSでは総フォロワー数が500万人以上となり、国内だけではなく海外からも注目されている。
アバンギャルディが驚嘆！シャープAQUOSの最新エンタメ機能 特設サイト：https://jp.sharp/aquos/avantgardey-2026sp/
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アバンギャルディ公式Instagram：https://www.instagram.com/avantgardey_/?hl=jam
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シャープ公式YouTube「まるごとシャープ」：https://youtu.be/HHcjYjLetlI
オリコンニュース：https://www.oricon.co.jp/special/75199/
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