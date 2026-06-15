＜義両親の誕生日＞プレゼントを要求してくるけれどお祝いしなきゃダメ？実両親は不要派で…
子どもの誕生日には、親がお祝いをすることも少なくないでしょう。一方で、子どもが親の誕生日のお祝いをすることもあるかもしれません。でもママスタコミュニティのあるママは、その習慣に疑問を感じているようです。
『ずっと疑問だったんだけれど、なんで子どもが親の誕生日をお祝いしないといけないんだろう？ うちの両親がそういう考えで、わざわざ用意するというよりは何気ない食事をこちらが奢るくらい。でも義両親はお祝いで、「これが欲しい、あれがしたい」と言う。正直鬱陶しい……。母の日父の日や還暦祝いなどの節目ならわかるんだけれど』
親の誕生日のお祝い、どんなことをしている？
『自分の親の誕生日には、食事に連れて行っていたよ。欲しがっている（と思われる）ものがあれば贈ったりはしたけれど、毎年ではない』
『義実家はプレゼント習慣がなかったけれど、結婚してから夫も始めた。そうしたら義母だけ何か勘違いして、「母の日にはこれ」「誕生日はこれが欲しい」と言うように。義母は使い古しのものしかくれないのに厚かましい』
『うちはそれぞれ自分の親に、誕生日当日に電話で「おめでとう」を言うくらい。どちらの親も、「子どもにお金を出されるのは遠慮するので気持ちだけで十分」と言われる』
親の誕生日には食事に行くなどして、お祝いの席を設けるママもいます。事前に親が欲しいと思っているものがわかれば、その際にプレゼントするようです。他にも、もともと親の誕生日を祝う習慣はなかったのに、旦那さんが始めたことで欲しいものをおねだりされることもあるそう。義母も嬉しくなってしまったのかもしれませんね。一方で、ものを送るのではなく「おめでとう」のメッセージだけという声も。親世代が「自分たちのためにお金を使ってほしくない」と考えていると、お金のかからない方法でも喜んでもらえるのでしょう。
プレゼントのリクエスト、実はその方が楽？
『考えようによっては「あれしたい」「これ欲しい」と言ってくれるのは、何が喜ばれるのか「正解があっていいな」とも思うよ』
投稿者さんは、義両親からのリクエストを厚かましいと感じています。もともと誕生日のお祝いにも懐疑的ですから、余計そう感じるのかもしれませんね。ただ、リクエストがあった方がプレゼントを選びやすくなるのも事実でしょう。何を贈ればいいか悩む時間や労力を考えると、先に「これが欲しい」と言ってくれれば、あとはそれを買うだけ。悩まずに済むと思えば、リクエストはありがたいのかもしれません。
子どもから祝ってもらう親の気持ち
『私の誕生日に長男がバイト代からホールケーキを買ってきてくれた。今年は就職したから、何かプレゼントしてくれるらしい。要求しようとは思わないけれど、気持ちが嬉しいから断らずにありがたく受け取る。でも、ないならないで気にしないよ』
『母になって思うのは、「大事なお小遣いは自分のために使ってほしい」ってこと』
子どもが自分のお小遣いや給料の中から誕生日のプレゼントを買ってくれるのは、親としても嬉しいものですね。「お祝いをして！」と希望を伝えることはしませんが、子どもが自分のためにプレゼントを選んでくれる、その行為自体も大きな意味をもつのでしょう。でも、子どもが少ないお小遣いの中でプレゼントを買うとなれば、自分のためにお金が使えなくなる可能性も。それならば、「プレゼントはいいから自分のために使ってほしい」という親心も見えてきます。子どもが働いているのかどうかでも、親の気持ちは変わるのかもしれません。
自分は子どもが「誕生日を祝おう」と思える親でいたい
『祝ってあげたいと思わせる親であれ』
親の誕生日を祝うかどうかは、子どもの気持ち次第なのでしょう。普段からよい関係であれば、誕生日になんらかのアクションが期待できるのかもしれません。プレゼントがなくても、お祝いのメッセージだけでじゅうぶん嬉しいですよね。
投稿者さんが、義両親の誕生日を祝うことに疑問を感じているのは、義両親との関係性が問題なのかもしれません。子どもから「誕生日に何かしてあげたい」と思ってもらえるような親でいたいものですね。