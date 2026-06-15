　15日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比40円高の6万9440円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万9317.5円に対しては122.50円高。出来高は4488枚となっている。

　TOPIX先物期近は4006ポイントと前日比2.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.40ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69440　　　　　 +40　　　　4488
日経225mini 　　　　　　 69440　　　　　 +40　　　 68127
TOPIX先物 　　　　　　　　4006　　　　　+2.5　　　　5817
JPX日経400先物　　　　　 36275　　　　　 -90　　　　 193
グロース指数先物　　　　　 696　　　　　　+3　　　　 194
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース