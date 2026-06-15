日経225先物：15日22時＝40円高、6万9440円
15日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比40円高の6万9440円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万9317.5円に対しては122.50円高。出来高は4488枚となっている。
TOPIX先物期近は4006ポイントと前日比2.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.40ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69440 +40 4488
日経225mini 69440 +40 68127
TOPIX先物 4006 +2.5 5817
JPX日経400先物 36275 -90 193
グロース指数先物 696 +3 194
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4006ポイントと前日比2.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.40ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69440 +40 4488
日経225mini 69440 +40 68127
TOPIX先物 4006 +2.5 5817
JPX日経400先物 36275 -90 193
グロース指数先物 696 +3 194
東証REIT指数先物 売買不成立
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