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SpaceXはなぜここまで期待されているのか？上場前に知っておきたい強さの本質を解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で「SpaceXはなぜここまで期待されているのか？上場前に知っておきたい強さの本質を解説します！」と題した動画を公開した。動画では、2026年に上場が予定されるSpaceXの強さの秘密と、イーロン・マスク氏が描く壮大なビジョンについて解説している。



鳥海氏はまず、マスク氏の経歴を振り返り、過去の事業売却で得た巨額の富をSpaceXとTeslaに全額投資したと説明。「人類にとって本当に必要なこととは一体何なんだろうか？」という哲学的な問いから、人類の火星移住計画に着手したと語る。



しかし、宇宙へ行くための莫大なコストが課題となった。鳥海氏は「ロケットは一発使ったら終わりなんです」と、従来の使い捨てロケットの非効率さを指摘する。そこでSpaceXはロケットの再利用に挑戦し、2015年に着陸と再利用に成功した。これによりコスト革命を起こし、2024年にはロケットの打ち上げ回数が134回に達するなど、他を圧倒する実績を残しているという。



さらに現在力を入れているのが、100トン超の物資を宇宙へ運べる大型ロケット「Starship」の実用化だ。これが実現すれば、衛星インターネット「Starlink」の拡充に加え、宇宙空間にデータセンターや太陽光発電所を建設できるという。鳥海氏は、地球上での土地不足や冷却用の水、莫大な電力といった課題を宇宙空間で解決するという画期的な視点を提示した。



宇宙で生み出された電力やインフラは、マスク氏が手掛けるAI企業「xAI」の開発や、X（旧Twitter）に導入予定の決済システム「X Money」にも直結していく。鳥海氏は、SpaceXの上場によって巨額の資金が集まることで、通信分野から金融までを網羅する「イーロン・マスクの経済圏」が一気に完成へ近づく可能性があると結論付けた。