この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「三人で初来日した外国人をクレーンゲームに連れて行ったら大興奮した！ #FREERIDE #外国人 #おもてなし」と題した動画を公開しました。初来日のアメリカ人青年3人をクレーンゲームや寿司屋に案内し、彼らが日本のエンタメと食に大興奮する様子を伝えています。



Jukiaが空港で声をかけたのは、ニューヨーク州から来たBlake、Tyler、Bradの3人。大学を卒業したばかりの彼らは、友人8人と合流する予定で、人生で一度は行きたいと思っていた日本を旅行先に選んだといいます。観光客があまり行かない場所で、景品が取りやすいゲームセンターに行きたいという彼らのリクエストに応え、Jukiaは「ベネクス」へと案内しました。



店内でクレーンゲームに挑戦する3人。アニメ好きのTylerが「僕のヒーローアカデミア」のぬいぐるみや「NARUTO」のフィギュアを見事ゲットし、大盛り上がり。一方、他の2人は苦戦しつつも、日本のゲームセンター特有の活気や雰囲気を存分に満喫した様子が収められています。



その後、日本の寿司を食べたいという要望で「ぐるめ寿司」へ。アメリカでも寿司をよく食べるという彼らですが、日本の寿司の新鮮さに驚愕。特にうなぎや炙りサーモンを口にすると「味わいの爆発だね」「モルトベーネ！（すごい美味しい）」と大絶賛し、日本の寿司のクオリティにすっかり魅了されていました。



車中では、Jukiaから視聴者提供のアニメフィギュアをサプライズプレゼントされ、彼らのテンションはさらに最高潮に。初日から日本の魅力を存分に味わった3人は、「出会わなければ目的もなく彷徨っていただろう」とJukiaに深い感謝を伝え、温かい交流のまま動画は締めくくられています。