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料理YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【発酵・成形不要】パン屋で4年働いたズボラ管理栄養士が作る「春巻きの皮ベーコンエピ」」と題した動画を公開しました。動画では、発酵や面倒な成形を省き、春巻きの皮を使って手軽に作れる本格的なベーコンエピのレシピを紹介しています。



フランスパンで作るのが一般的なエピですが、このレシピでは春巻きの皮を使うことで時短とパリパリ食感を実現しています。まず、春巻きの皮にオリーブオイルと粉チーズをかけ、もう1枚の皮を重ねます。これらが「接着剤の役割に」なるのがポイントです。手前にベーコン、ケチャップ、粒マスタード、ピザ用チーズをのせたら、隙間ができないよう「キツめにクルクル巻いて」いきます。



巻き終わりを下にして置き、よく切れるハサミで斜めに切り込みを入れたら、生地を左右にねじって麦の穂の形に整えます。上からオリーブオイルや黒こしょうを振り、トースターで5～7分ほど焼いていきます。焦げやすいので「トースター前で見守って」おくことが大切です。



焼き上がったエピは、こんがりと色づき、中からはとろりとしたチーズが顔をのぞかせています。動画の後半では、春巻きの皮には「加熱済みタイプ」と「生タイプ」の2種類があり、今回のパリパリとしたエピには加熱済みタイプが向いているという豆知識も解説されています。



朝ご飯やおやつ、お酒のおつまみにもぴったりな一品です。ぜひ自宅で手軽なパン作りに挑戦してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・春巻きの皮 2枚

・スライスベーコン 1パック

・オリーブオイル 適量

・粉チーズ 適量

・ケチャップ 適量

・粒マスタード 適量

・ピザ用チーズ 3つまみ

・黒こしょう 少々



［作り方］

1. アルミホイルの上に春巻きの皮を1枚広げ、オリーブオイルを少々スプレーし、粉チーズを少々ふりかける。

2. もう1枚の春巻きの皮をぴったりと重ねる。

3. 手前にスライスベーコンを二重に重ねて置く。

4. ベーコンの上に、ケチャップと粒マスタードを薄く1本の線状にひく。

5. ピザ用チーズを3つまみのせる。

6. 手前からキツめにクルクルと巻き、巻き終わりを下にする。

7. よく切れるハサミで斜めに切り込みを入れ、左右にねじってエピの形（麦の穂状）に整える。

8. 表面にオリーブオイルをスプレーし、粉チーズと黒こしょうをふりかける。

9. トースターで5～7分焼く。表面にこんがり焼き色がつき、裏面もカリカリになったら完成。