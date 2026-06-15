◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―オランダ（2026年6月14日 ダラス）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とオランダ（同8位）の初戦で、試合を中継するNHKに解説として出演した。

前回22年カタール大会で“解説者デビュー”し、独自ワード満載の解説が話題に。この日は午前4時からの中継にストライプの爽やかなジャケット姿で現地のスタジアムから登場。試合前には「まず初戦が全てだと思ってる。1試合1試合決勝のつもりでやるだけ。ここからは1試合1試合が決勝です」とエールを送った。

前半3分、オランダのFWマレンに強烈なシュートを打たれると、「11番がめっちゃうざいんですよ」と背番号11のハクポに言及。攻撃のキーマンである身長1メートル93のリバプール所属のFWが気になるようで「身長どれくらいあるんですか？」と質問し、実況の小宮山晃義アナウンサーが「1メートル93ですね」と答えると「えっ、ヤバ！193のウインガー」と驚いた様子だった。

そして「何なんこの11番、マジ、ホンマうざいわー」と漏らし、「

相手はきょう、ガクポや。1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」。「4は誰ですか？」という小宮山アナの問いに「デヨング。それかマレンです」と答えた。