＜義妹、援助は平等に！？＞両家同等を求める妻。貯金から9万出した俺…【第4話まんが：弟の気持ち】
俺（ケイタ、30代）は妻（ユウ、30代）と息子（ヒカル、小2）との3人暮らし。夫婦で家を建てる話が出たのですが、妻が勝手に義両親に家の話をして義両親から援助してもらう流れになりました。まだいくつかの会社に見積りを取っている段階で金額は確定していませんが、義両親は「家を建てるならこのくらいは必要だろう」と言ってなかなかの金額を提示してきたのです。すると妻から「同じ額をあなたの実家からも払ってほしい」と言われて、戸惑っています。
今年小学校に入学した息子に、義両親はランドセルや学習机をはじめとする学用品一式を用意してくれたうえ、10万円まで包んでくれました。一方、私の実家からのお祝いは1万円。少し恥ずかしさを覚えた俺は両親の顔をたてる意味でも、こっそり独身時代に貯めていたお金を足して10万円にしたのです。妻は俺がお金を足したことに気づいていません。
家を建てるにあたって、当然のように援助を申し出る義両親とそれを当然のように受け取ろうとする妻。妻の実家が裕福なのはありがたいし、俺もこれまで義両親にはさまざまな面で良くしてもらってきました。だけど常に同等のことをうちの実家に求められるのは、困ります。
家を建てるにあたって、義両親にお金を援助すると言われました。ありがたい話なのですが、妻は同額の援助を俺の実家にも求めてきたのです。
うちにはそこまでの余裕はないと説明しますが、妻はこれまで両家の親から受けた祝い額などの格差を持ちだし、不公平だと言います。俺は親の援助前提で家を建てること自体に疑問があると伝えました。
しかし言い合いは次第に激しくなり、妻は「それだと終わらない」と口にしたのです。どういうことなのか理解が追いつきません。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・みやび
今年小学校に入学した息子に、義両親はランドセルや学習机をはじめとする学用品一式を用意してくれたうえ、10万円まで包んでくれました。一方、私の実家からのお祝いは1万円。少し恥ずかしさを覚えた俺は両親の顔をたてる意味でも、こっそり独身時代に貯めていたお金を足して10万円にしたのです。妻は俺がお金を足したことに気づいていません。
家を建てるにあたって、当然のように援助を申し出る義両親とそれを当然のように受け取ろうとする妻。妻の実家が裕福なのはありがたいし、俺もこれまで義両親にはさまざまな面で良くしてもらってきました。だけど常に同等のことをうちの実家に求められるのは、困ります。
家を建てるにあたって、義両親にお金を援助すると言われました。ありがたい話なのですが、妻は同額の援助を俺の実家にも求めてきたのです。
うちにはそこまでの余裕はないと説明しますが、妻はこれまで両家の親から受けた祝い額などの格差を持ちだし、不公平だと言います。俺は親の援助前提で家を建てること自体に疑問があると伝えました。
しかし言い合いは次第に激しくなり、妻は「それだと終わらない」と口にしたのです。どういうことなのか理解が追いつきません。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・みやび