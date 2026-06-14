【ダラス（米テキサス州）１４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】

８大会連続８度目のＷ杯に挑む日本代表は１４日（日本時間１５日）、１次リーグ初戦のオランダ戦を迎える。スポーツ報知では、オランダ戦の先発メンバーを予想。先発確率とともに、各ポジションにワールドクラスの選手をそろえる強豪オランダ戦のポイントを、ポジションごとに解説する。

◇ＧＫ

鈴木彩艶（１００％）

不動の守護神は体調不良など突発的な事態がなければ、間違いなく日本のゴールマウスに立つ。ＦＷハクポやマレンら、高いシュート精度を誇るオランダ攻撃陣を封じる最大のキーマンだ。

◇左ＣＢ

伊藤洋輝（９０％）

鈴木淳之介（１０％）

◇中央ＣＢ

谷口彰悟（７０％）

板倉滉（３０％）

◇右ＣＢ

渡辺剛（６０％）

冨安健洋（４０％）

ＤＦ陣は誰が出ても遜色ない実力者が並ぶ。イングランド戦で先発した伊藤、谷口、渡辺の３人が基本線だが、遠藤に代わってキャプテンに就任した板倉、ここにきてコンディションを上げてきた冨安が先発する可能性も。

◇ダブルボランチ

鎌田大地（１００％）

佐野海舟（１００％）

鉄板と言えるふたりが、攻守の鍵を握る。オランダはバルセロナＭＦデヨング、リバプールＭＦフラフェンベルク、マンチェスターＣ・ＭＦラインデルスと万能の３人が中盤を構成。そんなトライアングルと対峙（たいじ）すべく、鎌田のゲームコントロールと佐野の“回収力”が鍵を握る。

◇右ＷＢ

堂安律（９０％）

伊東純也（１０％）

◇左ＷＢ

中村敬斗（８０％）

前田大然（１０％）

鈴木淳之介（１０％）

元Ｇ大阪の堂安、中村のふたりが先発有力。ともに攻撃力が特徴だが、強力なサイド攻撃を誇るオランダに対し、まずは守備から入って攻撃のチャンスをうかがうことになる。

◇右シャドー

久保建英（９０％）

伊東純也（１０％）

◇左シャドー

伊東純也（５０％）

鈴木唯人（４０％）

久保建英（１０％）

南野拓実、三笘薫とエース格のふたりを負傷で欠き、最も予想が難しいポジションに。久保は先発の可能性が高いが、同じく右が得意な伊東とのバランス次第では、左に回る可能性もある。

◇センターＦＷ

上田綺世（１００％）

オランダ１部リーグ初の日本人得点王が、先発確実と言っていい。ファンダイクらワールドクラスのＤＦが並ぶオランダ守備陣に、大黒柱としてどれだけ渡り合えるかは、勝負の大きなポイントだ。