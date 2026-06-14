日本代表が挑むオランダ戦の予想布陣は...先発確率とともに紹介 右ＣＢは渡辺剛か冨安健洋か
【ダラス（米テキサス州）１４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】
８大会連続８度目のＷ杯に挑む日本代表は１４日（日本時間１５日）、１次リーグ初戦のオランダ戦を迎える。スポーツ報知では、オランダ戦の先発メンバーを予想。先発確率とともに、各ポジションにワールドクラスの選手をそろえる強豪オランダ戦のポイントを、ポジションごとに解説する。
◇ＧＫ
鈴木彩艶（１００％）
不動の守護神は体調不良など突発的な事態がなければ、間違いなく日本のゴールマウスに立つ。ＦＷハクポやマレンら、高いシュート精度を誇るオランダ攻撃陣を封じる最大のキーマンだ。
◇左ＣＢ
伊藤洋輝（９０％）
鈴木淳之介（１０％）
◇中央ＣＢ
谷口彰悟（７０％）
板倉滉（３０％）
◇右ＣＢ
渡辺剛（６０％）
冨安健洋（４０％）
ＤＦ陣は誰が出ても遜色ない実力者が並ぶ。イングランド戦で先発した伊藤、谷口、渡辺の３人が基本線だが、遠藤に代わってキャプテンに就任した板倉、ここにきてコンディションを上げてきた冨安が先発する可能性も。
◇ダブルボランチ
鎌田大地（１００％）
佐野海舟（１００％）
鉄板と言えるふたりが、攻守の鍵を握る。オランダはバルセロナＭＦデヨング、リバプールＭＦフラフェンベルク、マンチェスターＣ・ＭＦラインデルスと万能の３人が中盤を構成。そんなトライアングルと対峙（たいじ）すべく、鎌田のゲームコントロールと佐野の“回収力”が鍵を握る。
◇右ＷＢ
堂安律（９０％）
伊東純也（１０％）
◇左ＷＢ
中村敬斗（８０％）
前田大然（１０％）
鈴木淳之介（１０％）
元Ｇ大阪の堂安、中村のふたりが先発有力。ともに攻撃力が特徴だが、強力なサイド攻撃を誇るオランダに対し、まずは守備から入って攻撃のチャンスをうかがうことになる。
◇右シャドー
久保建英（９０％）
伊東純也（１０％）
◇左シャドー
伊東純也（５０％）
鈴木唯人（４０％）
久保建英（１０％）
南野拓実、三笘薫とエース格のふたりを負傷で欠き、最も予想が難しいポジションに。久保は先発の可能性が高いが、同じく右が得意な伊東とのバランス次第では、左に回る可能性もある。
◇センターＦＷ
上田綺世（１００％）
オランダ１部リーグ初の日本人得点王が、先発確実と言っていい。ファンダイクらワールドクラスのＤＦが並ぶオランダ守備陣に、大黒柱としてどれだけ渡り合えるかは、勝負の大きなポイントだ。