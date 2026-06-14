◇NBAファイナル第5戦 ニックスースパーズ（2026年6月13日 フロスト・バンク・センター）

今季のNBA王者を決めるNBAファイナル第5戦が13日（日本時間14日）に行われた。第3Qに物議の判定が起こった。

東王者ニックスが王手をかけて迎えた第5戦。前半は42―37と西王者スパーズ5点リードで折り返した。

第3Q残り5分29秒。トップからニックスのジェイレン・ブランソンが3Pシュートを放った。スパーズのビクター・ウェンバンヤマがチェックすると、ブランソンに足を踏ませるような形となったが審判は笛を吹かなかった。

フレグラントファウルになってもおかしくないプレーで、シュートを決めて倒れたブランソンは猛抗議。マイク・ブラウンHCやジェイレンの父であるリック・ブランソンACも審判に詰め寄ったが、ジャッジが覆ることはなかった。

ネットでは「脚が長いからしょうがないけど…」「レビューあってもおかしくない」「試合後にレビューでアップグレードされるとかあるのかな…」「チャレンジしてもよかったんじゃないのか？」「面白いシリーズだから累積で欠場とかやめてくれ」など物議を醸した。