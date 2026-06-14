【ダラス（米テキサス州）１３日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】北中米Ｗ杯の１次リーグ初戦、１４日・オランダ戦（日本時間１５日午前５時開始）に臨む日本代表の森保一監督が、試合会場で前日会見に出席した。

初戦３日前の１１日に、主将だったＭＦ遠藤航が左足のけがにより離脱。ＦＷ町野修斗が追加招集された。Ｗ杯２大会連続の指揮となる森保監督は、遠藤と同じポジションのボランチではなく、町野を招集した理由について、まずボランチについては「（５月３１日の）アイスランド戦でも起用した（ＤＦ）瀬古や、板倉、冨安もアヤックスで６番のポジションでできる。他にもポリバレントでこなせる選手がいる。（ボランチは）埋められる状態で編成していたので補充はしなかった」と説明した。

続けて町野選出の理由を「前線の選手を入れたのは、いい守備からいい攻撃、しっかり守備のオーガナイズをした上で、勝つためには点を取らないといけない。前線からのハードな守備をするという面で、これまでの活動の中でも、町野が代わりに入ってきて、チームにとって一番プラスになると考えた。かつ、このタイミングで加わるというのは、パフォーマンス、プレーだけではなく、選手のキャラクター、プレー以外で何をもたらしてくれるか、プレー面でも、プレー以外でも大きな貢献をしてくれるから」と述べた。