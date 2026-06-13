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料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が「お手軽激うま汁物レシピ2品」を公開した。手軽に作れて満足感のある、ヘルシーで体に嬉しいスープレシピを2種類紹介している。



動画で紹介された1品目は、ブロッコリーとえのきたっぷりの「えのプロ卵スープ」だ。フライパンに刻んだ具材と調味料を入れて煮立たせ、水溶き片栗粉でとろみをつけて卵でとじるだけ。「えのき1袋が秒で無くなる、、、」と、野菜を美味しく大量消費できる魅力を伝えている。仕上げにオリーブオイルや胡椒をかけて風味を引き立てている。



2品目は、千切りにした生めかぶを活用した一品だ。めかぶに熱湯をかけて水気を切り「めかぶソーメン」に見立て、そこに豆腐、納豆、卵をトッピング。「食べて痩せれる」だけでなく、「腸活にも最高にオススメです」と太鼓判を押しており、栄養満点でヘルシーな仕上がりとなっている。



ダイエット中や、献立にもう1品加えたい時にぴったりなこのレシピ。日々の食卓に取り入れて、美味しく健康的な食生活を楽しんでみてはいかがだろうか。



【えのプロ卵スープ レシピ】

［材料］

・刻んだブロッコリー 5～6個分

・刻んだエノキ 1袋

・鶏ガラ 小さじ2

・醤油 大さじ1

・みりん 大さじ1

・オイスターソース 大さじ1

・水 400ml

・水溶き片栗粉 適量

・卵 2個

・オリーブオイル 少し

・白胡麻 適量

・胡椒 適量



［作り方］

1. フライパンに刻んだブロッコリー、刻んだエノキ、鶏ガラ、醤油、みりん、オイスターソース、水を入れる。

2. 蓋をして沸騰させる。

3. 水溶き片栗粉を加えてとろみをつけ、溶き卵を回し入れて軽く混ぜる。

4. 器に盛り付け、オリーブオイル、白胡麻、胡椒をかけて完成。



【めかぶソーメン レシピ】

［材料］

・生めかぶ（千切り） 適量

・熱湯 適量

・豆腐 1/2丁

・納豆 1パック

・卵 1個

・白だし 大さじ1

・めんつゆ 大さじ1

・炒りごま 小さじ1



［作り方］

1. ボウルに入れた千切りの生めかぶに熱湯をかけて混ぜる。

2. 水にさらしてから水気を切る。

3. 器にめかぶ、豆腐、納豆、卵を盛り付ける。

4. 白だし、めんつゆ、炒りごまを加え、全体をよく混ぜ合わせて完成。