ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したスノーボード男子ハーフパイプの戸塚優斗（24）は6月9日、Instagramを更新。同じくスノーボード女子で平昌五輪、北京五輪に出場した今井胡桃（26）と入籍したことを報告した。

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戸塚は「ご報告です」と書き出し「いつも応援してくださる皆様へ」とファンへ向けてメッセージを投稿。続けて「このたび今井胡桃さんと結婚致しました」と報告した。投稿では、砂浜で戸塚が笑顔の今井をおんぶするウェディングフォトを公開した。

さらに、「これからも2人で笑って支え合いながら、私たちらしく歩んでいきたいと思います」と今後への思いをつづり「まだまだ未熟な2人ですが、温かく見守っていただけると嬉しいです 今後ともよろしくお願いします」と呼びかけ、投稿を締めくくった。

2人はともにMrs. GREEN APPLEの大ファンとして知られており、戸塚は以前から「ボーカルの大森元貴に似ている」と話題になることも。6月9日はミセス公式ファンクラブ「Ringo Jam」の発足10周年にあたることから、ファンからは「Ringo jam発足の日に発表だなんて素敵ですね！！」「JAM10周年の日に…流石です」「泣けました」など、結婚発表日にも注目が集まっている。



【画像】戸塚優斗＆今井胡桃、結婚を発表（画像は戸塚優斗Instagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「涙止まらない」「おめでとうございます」「ネイルしてくれた彼女さんですよね」「マジかー」「スノボ同士で、高めあってください」「最高にお似合いのカップルですね」「お二方ともスノーボーダーでありJAM’S…ほんとに素敵です」「なんて素敵な日」など祝福が殺到した。