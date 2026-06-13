「全日本大学野球選手権・準決勝、国学院大３−４関大」（１３日、神宮球場）

関大は劇的サヨナラ勝利で３５年ぶりの決勝進出を決めた。八回に同点に追いつかれ、試合は九回へ。中原海晴投手（４年・徳島商）が１死一、二塁のピンチを背負ったが、併殺に打ち取り切り抜けた。すると直後の攻撃で先頭の加藤蔵乃介内野手（２年・浜松開誠館）がエース・藤本士生投手（３年・土浦日大）から中前打をマーク。

２犠打で２死三塁となると、中村莞爾外野手（４年・興國）は敬遠され、２死一、三塁となった。

打席を迎えたのはこの日３三振１四球だった４番・山本峻輔外野手（３年・延岡学園）。２ストライクからの３球目を「スライダーで来るだろうなと思っていた。それが浮いてくれたので」と左前に運び、勝利を導いた。人生初のサヨナラ打だったといい、「今までの野球人生で一番気持ちよかった」と笑顔で語った。

今秋ドラフト候補の先発・米沢友翔投手（４年・金沢）は発熱で体調が良くない中だったというが、５回４安打１失点６奪三振。小田洋一監督（６０）は「体調悪そうなのは分かっていたんですけど、本人が『大丈夫』と言っていたのであまり深く聞くのはやめようと思って。今日は発熱の中頑張ってくれた」と話した。

１４日は１９７２年以来５４年ぶりの優勝をかけ、慶大との決勝に臨む。くしくも１９７２年も相手は慶大で、エース・山口高志が完封し、サヨナラ勝利を導いた。小田監督は「慶応さんと決勝戦を神宮球場でできるのは夢のようなこと。選手、スタンド一体となって全力で戦うだけ」と意気込んだ。