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意外と知らない「ガニ股座り」の代償。元プロ野球選手・林昌範の体を蝕んだ関節のズレと癒着の真実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣」が「【鍛えても台無し】ガニ股座りが不調の原因に!?林昌範の体に潜む問題を徹底改善」を公開した。動画では、元プロ野球選手の林昌範氏をゲストに迎え、長年の偏った体の使い方が引き起こす関節のズレや癒着について、関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が解説と施術を行っている。



林氏は当初、自身の体について「上半身しか悪くない」と認識していた。しかし、角田氏がチェックを行うと、膝の脂肪体が固まり、侵害受容反応で痛みが出ていることや、股関節など下半身の関節にも大きなダメージが蓄積していることが判明。「関節はSOSを出している」と角田氏は指摘し、本人が気づかないうちに体が悲鳴を上げている事実を突きつけた。



不調の大きな要因として「ガニ股座り」の習慣が挙げられた。角田氏によれば、ガニ股座りを続けると内転筋が弱り、関節が外側に開いたまま固まってしまうという。この状態でいくらスクワットなどのトレーニングを行っても、関節がねじれたままでは負荷が逃げてしまい、かえって体を痛める原因になると解説している。



動画の後半では、林氏が現役時代から抱えていた左肘や肩の痛みにも言及。慢性的な炎症によって関節周辺の水分がネバネバした「ゲル状」に変化し、脂肪や神経が癒着して正常な動きを妨げていると説明した。さらに肩鎖関節のズレがインピンジメント（衝突）を引き起こしていることも指摘。角田氏が独自の技術で癒着を弾くようにリリースし、筋肉や脂肪を本来の「プニプニ」とした柔らかい状態に戻すと、林氏は痛みが消え可動域が広がったことに驚きの声を上げた。



角田氏は「体は痛みで教えてくれている」と語り、違和感を無視して無理な動きを続けるのではなく、関節のねじれを修正し、正しい関節運動を取り戻すことの重要性を強調した。日々の何気ない姿勢や習慣が、いかに自身の体に影響を与えているかを気付かせてくれる、示唆に富んだ内容となっている。