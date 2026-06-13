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YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣」が「【鍛えても台無し】ガニ股座りが不調の原因に!?林昌範の体に潜む問題を徹底改善」を公開した。動画では、元プロ野球選手の林昌範氏をゲストに迎え、長年の偏った体の使い方が引き起こす関節のズレや癒着について、関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が解説と施術を行っている。

林氏は当初、自身の体について「上半身しか悪くない」と認識していた。しかし、角田氏がチェックを行うと、膝の脂肪体が固まり、侵害受容反応で痛みが出ていることや、股関節など下半身の関節にも大きなダメージが蓄積していることが判明。「関節はSOSを出している」と角田氏は指摘し、本人が気づかないうちに体が悲鳴を上げている事実を突きつけた。

不調の大きな要因として「ガニ股座り」の習慣が挙げられた。角田氏によれば、ガニ股座りを続けると内転筋が弱り、関節が外側に開いたまま固まってしまうという。この状態でいくらスクワットなどのトレーニングを行っても、関節がねじれたままでは負荷が逃げてしまい、かえって体を痛める原因になると解説している。

動画の後半では、林氏が現役時代から抱えていた左肘や肩の痛みにも言及。慢性的な炎症によって関節周辺の水分がネバネバした「ゲル状」に変化し、脂肪や神経が癒着して正常な動きを妨げていると説明した。さらに肩鎖関節のズレがインピンジメント（衝突）を引き起こしていることも指摘。角田氏が独自の技術で癒着を弾くようにリリースし、筋肉や脂肪を本来の「プニプニ」とした柔らかい状態に戻すと、林氏は痛みが消え可動域が広がったことに驚きの声を上げた。

角田氏は「体は痛みで教えてくれている」と語り、違和感を無視して無理な動きを続けるのではなく、関節のねじれを修正し、正しい関節運動を取り戻すことの重要性を強調した。日々の何気ない姿勢や習慣が、いかに自身の体に影響を与えているかを気付かせてくれる、示唆に富んだ内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:42

膝の関節のズレと脂肪体の硬さをチェック
05:08

放置すると危険？関節の「SOS」を見逃すな
11:06

「ガニ股座り」がもたらす悪影響と内転筋の衰え
16:55

肘の痛みの原因は慢性炎症による水分の「ゲル化」
23:39

肩鎖関節のズレが引き起こすインピンジメントの恐怖

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つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)

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