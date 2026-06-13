Galaxy A25 5G SC-53F

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　「BCNランキング」2026年6月1日〜7日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

2位　A5 5G(au)（OPPO）

3位　Galaxy A25 5G（SAMSUNG）

4位　Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）

5位　Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）

6位　Pixel 10a 128GB(au)（Google）

7位　Reno13 A（OPPO）

8位　Xiaomi 17T Pro 256GB（Xiaomi）

9位　arrows We2 F-52E（FCNT）

10位　moto g66j 5G（Motorola Mobility）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。