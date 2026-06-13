◇W杯北中米大会1次リーグB組 カナダ 1―1 ボスニア・ヘルツェゴビナ（2026年6月12日 トロント）

サッカーW杯北中米大会は12日（日本時間13日）、開催国カナダ（FIFAランク30位）がボスニア・ヘルツェゴビナ（同64位）と1―1のドロー。1点を追いかける後半33分、途中出場のFWラリン（サウサンプトン）が劇的同点弾。3回目の出場にして同国史上初の勝ち点1を獲得し、本拠サポーターを歓喜させた。

W杯で過去6戦全敗のカナダは主将DFアルフォンソ・デービス（Bミュンヘン）が負傷から回復途上のためベンチスタート。前線2トップにはFWオルワセイ（ビリャレアル）とFWジョナサン・デービッド（ユベントス）が起用された。

試合は立ち上がりから押し込む展開が続くも前半21分、セットプレーから失点。コーナーキックからのクロスをDFコラシナツ（アタランタ）に頭で繋がれ、最後はFWルキッチ（ウニベルシタテア・クルジュ）に頭で押し込まれてしまった。

同32分、FWオルワセイが決定機を迎えたが左足でのシュートが枠を外してしまい不発。0―1とリードを許して前半を終えた。

後半8分には華麗なパスワークからの崩しからDFラレア（トロント）が決定機を迎え右足シュート。相手GKが止められなかったが、DFコラシナツにゴール目前でスーパークリアされ得点ならず。クロスバーにも嫌われる不運もあった。

それでも同33分、途中出場のFWラリン（サウサンプトン）が後方からのボールを受けると強引に右足一閃。強烈なシュートで相手ゴールを揺らし劇的同点弾。投入からわずか2分で得点を挙げ、1―1のドローに持ち込んだ。

歴史的初白星とはならなかったが、W杯7戦目にして同国史上初の勝ち点1を獲得し“真っ赤に染まった”スタジアムは大盛り上がりとなった。

大会初勝利＆決勝トーナメント進出を目指すチームは18日（日本時間19日）の第2戦でカタール、24日（日本時間25日）の第3戦でスイスとの対戦が控える。