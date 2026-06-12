本田圭佑、日本代表離脱&代表引退の遠藤航にメッセージ…ファン「めっちゃ刺さる」「胸に染みます」「重みが違いすぎて熱い」
元日本代表MF本田圭佑が12日、自身のX(@kskgroup2017)を更新。北中米W杯に臨む日本代表からの離脱、そして代表引退を表明したMF遠藤航に向けてメッセージを届けた。
現地時間11日、日本サッカー協会(JFA)の山本昌邦ナショナルチームダイレクターが報道陣の取材に応じ、遠藤が左足首の負傷のために同日朝にチームを離脱したことを発表。その後、遠藤自身がX(@wataru0209)を更新し、「今回の活動をもって代表を引退する事にします」と代表引退を表明した。
本田は遠藤の投稿を引用し「航、ありがとう!」と感謝の言葉。そして、遠藤が「今のチームは本当に素晴らしいチームです。どんな逆境も乗り越え、まだ見たことのない景色を見せてくれると思います」と綴っていることを受け、「#まだ見たことない景色を一緒に」とハッシュタグを添えた。
短いながらも思いが込められた言葉にユーザーは「こういう素直なコメント本当に好き」「めっちゃ刺さる」「温かい言葉をありがとう」「重みが違いすぎて熱い」「伝わる言葉は、一言で充分」「胸に染みます」「エモすぎる」などと反応している。
現地時間11日、日本サッカー協会(JFA)の山本昌邦ナショナルチームダイレクターが報道陣の取材に応じ、遠藤が左足首の負傷のために同日朝にチームを離脱したことを発表。その後、遠藤自身がX(@wataru0209)を更新し、「今回の活動をもって代表を引退する事にします」と代表引退を表明した。
短いながらも思いが込められた言葉にユーザーは「こういう素直なコメント本当に好き」「めっちゃ刺さる」「温かい言葉をありがとう」「重みが違いすぎて熱い」「伝わる言葉は、一言で充分」「胸に染みます」「エモすぎる」などと反応している。