Jオールスター、京都DF福田心之助ら9選手が怪我の影響によって試合出場なしに…セレモニー等のみの参加
Jリーグは12日、13日にMUFGスタジアム(国立競技場)にて開催される「JリーグオールスターDAZNカップ」において、選出選手のうち9選手が怪我の影響により各種セレモニーやイベント等のみの参加となり、試合には出場しないことを発表した。
■各種セレモニーやイベント等のみの参加となる選手
J1WEST 福田心之助(京都)
J2・J3 EAST-A 相良竜之介(仙台)
J2・J3 EAST-A 氣田亮真(山形)
J2・J3 EAST-B 河田晃兵(甲府)
J2・J3 EAST-B 川崎一輝(磐田)
J2・J3 EAST-B 川合徳孟(磐田)
J2・J3 EAST-B 福田晃斗(岐阜)
J2・J3 WEST-A 梶浦勇輝(今治)
J2・J3 WEST-A 小野裕二(新潟)
※当初は仙台FW小林心選手もリストに含まれていましたが、その後Jリーグから訂正があり、試合出場可能となりました
■各種セレモニーやイベント等のみの参加となる選手
J1WEST 福田心之助(京都)
J2・J3 EAST-A 相良竜之介(仙台)
J2・J3 EAST-A 氣田亮真(山形)
J2・J3 EAST-B 河田晃兵(甲府)
J2・J3 EAST-B 川崎一輝(磐田)
J2・J3 EAST-B 川合徳孟(磐田)
J2・J3 EAST-B 福田晃斗(岐阜)
J2・J3 WEST-A 梶浦勇輝(今治)
J2・J3 WEST-A 小野裕二(新潟)
※当初は仙台FW小林心選手もリストに含まれていましたが、その後Jリーグから訂正があり、試合出場可能となりました