『あんさんぶるスターズ！！』より、青葉つむぎ「Di Di Da Da Di Di Da Da」配信開始！

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大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの青葉つむぎ「Di Di Da Da Di Di Da Da」の配信がスタートした。

いつもと違う僕を演じればいつもと違う君と踊れるから。

影を纏った大人の色彩に翻弄されるような、ミステリアスな楽曲に乞うご期待！

●配信情報

あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-

青葉つむぎ

「Di Di Da Da Di Di Da Da」

配信中

＜収録内容＞

01.Di Di Da Da Di Di Da Da

02.Di Di Da Da Di Di Da Da (Instrumental)

作詞：松井 洋平

作曲：須田 悦弘 & TARO MIZOTE (Relic Lyric, inc.)

編曲：TARO MIZOTE (Relic Lyric, inc.)

歌：青葉つむぎ (CV：石川界人)

配信リンクはこちら

https://bio.to/bmUgma

※楽曲は各音楽配信サービスにて順次配信いたします。

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関連リンク

『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト

https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/