『あんさんぶるスターズ！！』より、青葉つむぎ「Di Di Da Da Di Di Da Da」配信開始！
大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの青葉つむぎ「Di Di Da Da Di Di Da Da」の配信がスタートした。
いつもと違う僕を演じればいつもと違う君と踊れるから。
影を纏った大人の色彩に翻弄されるような、ミステリアスな楽曲に乞うご期待！
●配信情報
あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-
青葉つむぎ
「Di Di Da Da Di Di Da Da」
配信中
＜収録内容＞
01.Di Di Da Da Di Di Da Da
02.Di Di Da Da Di Di Da Da (Instrumental)
作詞：松井 洋平
作曲：須田 悦弘 & TARO MIZOTE (Relic Lyric, inc.)
編曲：TARO MIZOTE (Relic Lyric, inc.)
歌：青葉つむぎ (CV：石川界人)
配信リンクはこちら
https://bio.to/bmUgma
※楽曲は各音楽配信サービスにて順次配信いたします。
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関連リンク
『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト
https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/
外部サイト
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