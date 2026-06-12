今月、岡山市の女性から、息子などになりすまして現金300万円をだまし取った疑いで、京都市の大学生の男が逮捕されました。

詐欺の容疑で岡山県警に逮捕されたのは、京都市上京区の大学4年生の男（21）です。警察によりますと、まず今月（6月）3日から5日までの間に氏名不詳者が複数回にわたり、岡山市中区の女性（76）の携帯電話に電話をかけ、「同僚の女性と男女の仲になってしまい、相手の旦那にバレた」「慰謝料300万円を払わないといけない」などと嘘を告げました。そして5日、大学生の男が息子の弁護士のアシスタントを名乗り、岡山市北区の路上で、女性から現金300万円を受け取り、だまし取った疑いです。

女性が6日になって実の息子に電話し確認したところ、電話の内容のような事実がないことがわかり、警察に相談したということです。

警察の調べによりますと、男は「詐欺の受け子として現金をだまし取った事実に間違いはありません」などと容疑を認めているということです。警察ではトクリュウによる詐欺とみて捜査しています。