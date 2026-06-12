「おかげでちょっと痩せました」中川翔子に心配の声。「大変やな…」「かなりしんどいですよね」
タレントの中川翔子さんは6月11日、自身のInstagramを更新。「ふたごの風邪をまたまたもらってしまい病院きてます」と報告し、心配の声が寄せられています。
【写真】「ふたごの風邪をまたまたもらってしまい病院きてます」
ファンからは「風邪大丈夫？」「大変やな…」「かなりしんどいですよね」「体調を崩されて痩せてしまったのですね」「保育園あるあるですね、仕方ないという感じでもあります」「少しでも楽になりますように」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「ふたごの風邪をまたまたもらってしまい病院きてます」
「体調を崩されて痩せてしまったのですね」中川さんは「ふたごの風邪をまたまたもらってしまい病院きてます、こんなに毎月風邪ひいちゃうとは！」と報告し、17枚の写真を投稿。「鼻うがいしたりしてるんだけどなあ 対策どうしてますか？」とあるように、なかなか悩んでいるようです。また「おかげでちょっと痩せました うーむ！」とも明かしました。
「こんなにキュルキュルおめめの赤ちゃんなかなかみない」双子の息子の子育てについて、たびたび近況を報告している中川さん。9日の投稿で公開した息子たちとのスリーショットには「ツンツン頭の弟くん、得意のくつろぎポーズのお兄ちゃん、激可愛い」「こんなにキュルキュルおめめの赤ちゃんなかなかみないですよー」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)