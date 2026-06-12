ガチャ「ポケモン ぺたんこマスコット カントーSPECIAL」6月下旬発売。シリーズ初となる金色のストラップ付きカントー地方のポケモンたち全6種が登場
【ポケモン ぺたんこマスコット カントーSPECIAL】 6月下旬 発売予定 価格：1回300円
【ポケモン ぺたんこマスコット カントーSPECIAL】
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ポケモン ぺたんこマスコット カントーSPECIAL」を6月下旬に発売する。価格は1回300円。
本商品は、半立体でビッグサイズの「ぺたんこマスコット」シリーズからカントー地方のポケモンたちが登場。ラインナップは、フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメ・ピカチュウ・ゲンガー・イーブイの全6種で、シリーズ初のキラキラした金色のストラップがそれぞれに付いている。【ラインナップ】
フシギダネ
ヒトカゲ
ゼニガメ
ゲンガー
イーブイ
【ポケモン ぺたんこマスコット カントーSPECIAL】
サイズ：本体 約50mm
材質：本体 PVC/ナイロン
(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokémon