ポケモン ぺたんこマスコット カントーSPE CIA L】 6月下旬 発売予定 価格：1回300円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ポケモン ぺたんこマスコット カントーSPECIAL」を6月下旬に発売する。価格は1回300円。

本商品は、半立体でビッグサイズの「ぺたんこマスコット」シリーズからカントー地方のポケモンたちが登場。ラインナップは、フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメ・ピカチュウ・ゲンガー・イーブイの全6種で、シリーズ初のキラキラした金色のストラップがそれぞれに付いている。

【ラインナップ】

フシギダネ

ヒトカゲ

ゼニガメ

ピカチュウ

ゲンガー

イーブイ

【ポケモン ぺたんこマスコット カントーSPECIAL】

サイズ：本体 約50mm

材質：本体 PVC/ナイロン

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