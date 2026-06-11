「うつですごくしんどかった時に…」サカナクション山口一郎、“共闘してる仲間”さかなクンの気遣いに感謝
「さかなくんが心配してメールくれたんですよ」ロックバンド・サカナクションの山口一郎が、2日深夜放送のニッポン放送『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』(毎週火曜25:00〜27:00)で、タレントのさかなクンへの感謝を述べた。
山口一郎
○「何もなかったかのように接してくれた」
この日の放送では、さかなクンがゲスト出演し、トークを繰り広げた。番組のラストで、山口は「さかなくんとは付き合いが長い。2015年からだから11年ぐらいの付き合い」と明かし、「しょっちゅうメールしたりもしないんですけど、僕がうつですごくしんどかった時に、さかなくんが心配してメールくれたんですよ」と回顧した。
当時の山口は体調が優れず、メールに返信ができなかったというが、「さかなくんはそれでも構わずメールをしてくれて、何もなかったかのように接してくれたんですね」と改めて感謝。
そのうえで、「友達って呼ぶには会ってないし、失礼かもしれないけど、勝手に僕はさかなくんのことを“共闘してる仲間”っていうか、同じ種族っていうか。そういう風に感じてます」と表現し、「初めてのゲストにさかなくんが来てくれたことは、すごく励まされたし、うれしかったです」と話していた。
【編集部MEMO】
山口一郎は、ロックバンド・サカナクションでボーカルとギターを担当し、多くの楽曲で作詞・作曲も手がけている。うつ病を患った影響で、2022年から約2年間にわたり、バンドとしての活動を休止していた。4月7日からスタートしたニッポン放送の深夜番組『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』(毎週火曜25:00〜27:00)で、パーソナリティを担当している。
山口一郎
○「何もなかったかのように接してくれた」
この日の放送では、さかなクンがゲスト出演し、トークを繰り広げた。番組のラストで、山口は「さかなくんとは付き合いが長い。2015年からだから11年ぐらいの付き合い」と明かし、「しょっちゅうメールしたりもしないんですけど、僕がうつですごくしんどかった時に、さかなくんが心配してメールくれたんですよ」と回顧した。
そのうえで、「友達って呼ぶには会ってないし、失礼かもしれないけど、勝手に僕はさかなくんのことを“共闘してる仲間”っていうか、同じ種族っていうか。そういう風に感じてます」と表現し、「初めてのゲストにさかなくんが来てくれたことは、すごく励まされたし、うれしかったです」と話していた。
【編集部MEMO】
山口一郎は、ロックバンド・サカナクションでボーカルとギターを担当し、多くの楽曲で作詞・作曲も手がけている。うつ病を患った影響で、2022年から約2年間にわたり、バンドとしての活動を休止していた。4月7日からスタートしたニッポン放送の深夜番組『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』(毎週火曜25:00〜27:00)で、パーソナリティを担当している。