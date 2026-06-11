日本競輪選手会は11日、公式サイトを通じ、選手に対する誹謗（ひぼう）中傷や脅迫的な内容の書き込みに対し声明を発表した。

公式は「ファンの皆様に対するお願いについて」と題し、SNSにはびこる選手への批判的な声について文書を公開。「近時、SNSやインターネット上の掲示板等において、競輪選手に対する誹謗中傷や、危害を加えることを示唆する脅迫的な投稿が確認されております」とし「競走内容に関するご意見やご批判は、競輪を支える大切な声であります。しかしながら、本会としては、選手個人やその家族に対する人格攻撃、事実に基づかない悪質な投稿、ならびに生命・身体への危害を示唆する脅迫的な言動は、決して容認できるものではありません」と主張した。

「競輪は、選手が心身ともに万全の状態で競走に臨むことにより、真剣な勝負が成り立つ競技です。選手およびそのご家族の安全と尊厳が脅かされる事態は、選手個人の問題にとどまりません。選手が安心して競走に集中できる環境、ひいては競輪という公営競技に対する信頼にも関わるものであり、本会として看過することはできません」と指摘。

「ファンの皆さまからの声援は、選手にとって何ものにも代えがたい力となっております。すべての方が安心して競輪を楽しみ、選手が全力で競走に臨むことのできる環境を守るため、SNS等での発信にあたりましては、節度あるご利用を改めてお願い申し上げます」とし「なお、特に悪質とみられる事案を確認した場合は、関係機関および顧問弁護士と連携の上、警察への通報、法的措置等を含め、厳正に対応してまいります。皆さまのご理解とご協力を、心よりお願い申し上げます」と法的措置も辞さない構えを示した。