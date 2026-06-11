金利が戻る時代、預金かNISAか――初心者が迷う「お金の置き場所」

日本銀行が利上げに動き、長くゼロ近辺だった金利が戻りつつある。普通預金や定期預金の金利、個人向け国債の利率も少しずつ上がってきた。「それなら投資より預金でよいのでは」と考える人も増えている。

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本記事では、金利のある世界で、預金・債券とNISAの積立をどう位置づければよいかを整理する。

■金利が上がると、預金・債券の魅力は高まる

まず確保したいのは、生活費の数カ月分にあたる生活防衛資金だ。これは値動きのある投資ではなく、いつでも引き出せる預金で持っておくのが基本になる。

■それでも「長期の積立」の役割は変わらない

10年、20年という長い時間をかけて準備する老後資金などは、値上がりの可能性を取りにいく投資の出番が残る。

NISAを使った長期・積立・分散の投資は、短期の金利動向に振り回されず続けることに意味がある。NISAなら運用益が非課税になるため、長く続けるほど制度の恩恵も大きくなる。

■「使う時期」でお金の置き場所を分ける

金利が上がったからといってNISAの積立を止める必要はなく、預金の比率を見直す程度で十分なことも多い。ニュースの数字に一喜一憂せず、自分が使う時期に合わせて配分を整えたい。