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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【鍋不要】知ってる人だけ楽するレンチンタッパーで作る冷やしオクラ月見そば」を公開した。暑い季節にぴったりの冷やしそばを、コンロを使わず電子レンジとタッパーだけで作る手軽なレシピを紹介している。



調理工程はすべて1100mlの大きめのタッパーで完結する。タッパーに乾麺のそばを半分に折って入れ、水と吹きこぼれ防止の油を少量加えたら、袋の指定茹で時間プラス1～2分を目安に電子レンジで加熱する。茹で上がったらザルにあけ、流水でしっかりとぬめりを洗い流して再びタッパーへ戻す。



このレシピの最大のポイントはトッピングの工夫だ。市販の冷凍カットオクラを凍ったままのせることで氷の役割を果たし、「味が薄まらずキンキンの冷やしそばを楽しめます」とポイントを挙げた。最後に卵を落とし、めんつゆと水をかけ、刻みのりを散らせばあっという間に完成。「鍋もコンロも使わずに洗い物も少ない」と、後片付けの負担が減ることも魅力の一つだ。動画の後半では、管理栄養士の視点からそばに含まれるポリフェノールの「ルチン」や、豊富なたんぱく質など、体にうれしい栄養素についても詳しく解説されている。



暑くて火を使いたくない日や、手早く食事を済ませたいおうちごはんに、手軽で栄養満点なこの一皿をぜひ試してみてはいかがだろうか。



【レシピ】

［材料］

・乾麺そば 1束（100g）

・水 400ml

・油 少量

・冷凍カットオクラ 約50g

・卵 1個

・めんつゆ（2倍濃縮） 大さじ2

・水 大さじ1

・刻みのり 適量



［作り方］

1. 1100mlのタッパーに乾麺そばを半分に折って入れる。

2. 水400mlと、吹きこぼれ防止のための油を少量加える。

3. 電子レンジで加熱する（袋の茹で時間＋1～2分。動画内では5分茹での麺を7分加熱）。

4. 茹で上がったらザルにあけ、流水でしっかりとぬめりを洗い流す。

5. しっかり水気を切り、タッパーに戻す。

6. 凍ったままの冷凍カットオクラをのせる。

7. 卵1個をそっと落とす。

8. めんつゆ大さじ2と水大さじ1を加える。

9. 刻みのりを適量のせて完成。