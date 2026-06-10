お手頃価格でおなじみの牛丼ですが、牛丼チェーンの店舗が、銀座のデパ地下に初めて出店しました。和牛を使った、ちょっと贅沢な牛丼を始めたワケを取材しました。

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東京の百貨店「松屋銀座」に、10日にオープンした牛丼チェーンの「松屋」の開店時間には、なが〜い列ができていました。

松屋がデパ地下に常設店として出店するのは初めてです。打ち出しているのは、ちょっと贅沢な“高級路線”です。

会社員（40代）

「プレミアムなメニューになってる。どういう味わいか気になって」

会社員（50代）

「神戸牛牛めし。（普通のメニューと）たぶん違うと思います。柔らかさとか味とか」

神戸牛を使用しているごちそう牛丼の気になるそのお味は…

（news every.取材班）

「お肉がとてもとろけていて、すき焼きのような風味も感じます」

値段は1390円で、通常の並盛りの3倍以上です。

会社員（30代）

「めちゃくちゃ高級、いつもと全然違う松屋です。午前休とってて、いまから会社に戻ってみんなで食べる」

■なぜ“高級路線”の店をオープン？

なぜ“高級路線”の店をオープンしたのでしょうか。

松屋フーズ広報担当・辻本はるかさん

「ワンランク上の松屋。百貨店のお客さんは女性・主婦・シニア層が多い。いままでとりきれていなかった顧客層が利用していただけるかなと」

百貨店の主な客層である中高年の女性にとっては、松屋の牛丼を知るきっかけになります。牛丼店の主な客層である若い世代にとっては、百貨店来店のきっかけにつながるとしています。

一方、牛丼といえば、こういうイメージも…

会社員（40代）

「昔は安く、たくさん食べられる。あのときは200円台後半」

■「利益確保の取り組みもあるのでは」

リポート（2010年）

「たったいま、牛丼並盛270円のポスター剥がされました」

店員（2010年）

「春の牛丼祭りセールを実施します」

かつて、牛丼業界では“値下げ競争”が繰り返されました。この時代の名残か、「牛丼といえば安い」というイメージを持つ人もいます。

外食業界に詳しい専門家は…

船井総合研究所・石本泰崇マネージャー

「（牛丼の）価格帯が大体500円予算帯。商品の販売価格を上げるのはむずかしいのかなと。高単価な商品を打ち出すことによって、利益確保の取り組みもあるのではないか」

物価高や中東情勢の中、値下げ競争はしづらいため、普段の牛丼とは別に利益が見込める「高価格路線」を打ち出していると分析します。

■吉野家も“高級路線”の一品

高級路線は、吉野家でも…

吉野家広報・茶木翔太さん

「1000円超えてしまうけど、しっかり牛のうまみを存分に楽しんでいただける」

先月から販売している「絶品牛重」は、普通の牛丼と比べるとプレミアム感があります。脂身の乗った国産牛に特製のすき焼きたれを絡め、普段と違う味わいを楽しめる一品にしています。（1207円※期間限定）

会社員

「毎日は高いけど、『きょうは行ってみようかな』はあると思う」

インドネシアから

「（Q．味はどう？）おいしいです」

■輸入牛と国産牛の価格差が縮まる

国産牛は、外国人観光客からも人気です。専門家は、輸入牛の高騰も各社が高級路線に乗り出す背景にあるとしています。

船井総合研究所・石本泰崇マネージャー

「輸入牛に関しては、仕入れ単価が上がってきている。一部では、国産牛と輸入牛ではあまり価格が変わらない。国産牛の方が日本人受けも、インバウンド獲得も視野に入れている」

大手食肉会社によると、世界最大級の生産国アメリカでは干ばつによる牧草不足で飼育頭数が激減しているといいます。

牛丼などに使われるアメリカ産の牛バラ肉の直近の卸売価格は、去年の夏と比べ3〜4割上がり、過去最高値に迫る勢いになっています。

輸入牛と国産牛の価格の差が縮まる中、消費者にとって牛丼の選択肢が増えています。