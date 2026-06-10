水卜麻美アナ、中村倫也から“コロッケ買い食い”セーブ姿が反響…心配された“食生活”解消へ夫が強い味方に

朝の情報番組『ZIP!』（日本テレビ系）の2代め総合司会を務める水卜（みうら）麻美アナウンサー。局の“朝の顔”として認知されているが、SNSでは、夫で俳優の中村倫也とのプライベートが注目を集めている。

中村と水卜アナは2023年に結婚を発表し、世間に驚きを与えた。結婚から3年、本誌「Smart FLASH」は、5月下旬、都内の商店街を歩く2人の様子を報じている。

「中村さんは黒いキャップ、水卜さんは白いマスクと帽子で変装していました。水卜さんは、精肉店の前で足を止めると、ショーケースに並んだ揚げものを見て『コロッケ食べたい!』と言って、列に並ぼうとしました。すると、隣にいた中村さんが『いまじゃなくてもいいんじゃない?』と優しく諭すように止めていたのです。そのあとは、水卜さんが中村さんに寄り添うように腕を絡めて歩いていました」（居合わせた通行人）

水卜アナの“コロッケ買い食い”をセーブする中村。夫婦のほのぼのとしたやりとりだったが、Xでは、《2人が仲良くて何よりだしほっこり》といった、癒やしを感じたという声が見受けられた。

水卜アナは、2010年に日本テレビに入社。情報番組やバラエティ番組で料理をおいしそうに食べる“食いしん坊キャラ”でまたたく間に人気を博した。ただ、心配されることもあった。

「2024年8月、同局のバラエティ番組『しゃべくり007（セブン）』に出演した際、水卜アナは朝4時にカップラーメンを食べることを告白しています。さらに、『ZIP!』の朝食コーナーでは、出された料理を完食し、終了後はスタッフらとラーメンを食べに行くことを明かしたのです。

朝5時50分からスタートする番組の都合上、未明に起きて食事する必要があるのだと思われますが、朝からカップラーメン、放送後もラーメンという食生活が、結婚後も続くことを案じる向きもあったようです。しかし今回、中村さんが揚げものの買い食いをセーブしていることがわかり、安心する人も多かったのではないでしょうか。身近で水卜アナの食事を見守る人ができたことで、食生活も少しずつ改善されているのかもしれません」（芸能担当記者）

結婚後も朝の情報番組の司会として、水卜アナは多忙な姿を見せている。

「2月には、21時から23時までミラノ・コルティナ五輪に関する生放送の特別番組が放送されました。水卜アナと『くりぃむしちゅ〜』の上田晋也さんがMCを務めたのですが、23時まで番組に出演した水卜アナは、翌朝の『ZIP!』にも通常どおり出演しており、SNSでハードスケジュールを心配する声があがっていたのです。

そんななか、中村さんは1月放送のバラエティ番組『渡辺直美のニッポン0泊バカンス』（TBS系）で、『妻がいろいろ（な場所に）行きたい人なので、2人でどこかに、みたいなのは結婚してから行くようになりましたね』と、夫婦で旅行していることを明かしました。中村さんは俳優、水卜アナはアナウンサーとして仕事が途切れませんが、2人で過ごす時間を大切にしているようです」（同前）

夫婦仲はコロッケよりもアツアツのようだ。