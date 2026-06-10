近藤真彦、活動終了した嵐に言及「これからなんじゃないですかね」とエール送る 「質問されたから答えるんですよ」
歌手・俳優の近藤真彦（61）がテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（※関西ローカル）に出演するのに伴い、お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有（56）と10日、テレビ大阪で囲み取材に応じた。記者からの質問に、5月31日でグループとしての活動を終了した“後輩”嵐について語った。
【全身ショット】カジュアルな装いで仲良くポーズする黒田有＆近藤真彦
強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。トーク力と庶民感覚を兼ね備えた芸人・黒田と、2人の"ゲストのおっさん"が、個性豊かな大阪の街をお散歩する。近藤が出演する放送回では、黒田、近藤、橋下徹氏が天神祭直前に盛り上がる「天満橋」周辺と、「京橋」では造幣局の見学やコテコテの大阪を味わうべくディープ京橋も満喫する。
収録後、囲み取材に応じた2人。黒田は「僕が小学生の頃にデビューされまして、すごい人気やったんで。思春期のときのスーパーアイドルなんですよ」と近藤との初共演に感動した様子。「いつもこのロケの前の日は晩酌して寝るんですけど、昨日酒抜いたぐらい」とぶっちゃけ笑わせた。
近藤も楽しんだようで「橋下さんとも初だったんですけど、やっぱり刺激になる、2人とも。黒田さんの巧みな話術も」と称賛。和気あいあいとした雰囲気でトークを展開した。
記者から「活動を終了した嵐のメンバーを連れていきたい店はあったか？」という質問に「行ったら大騒ぎになっちゃうんじゃないかな」と返し、笑いを誘った。続けて「質問されたから答えるんだけど」と前置き、「彼らもいい年齢なんで、だからタイミングもあったんだろうけど、そういう意味では僕らが行った立ち食い飲み屋であったり、ビリヤード場であったり、そういういろんなところに一人ずつ自分たちの意思で行けるようないい年齢になっちゃんじゃないかな。ある意味、これからなんじゃないですかね、嵐は。グループじゃなくて、一人一人としてね」とエールを送った。
近藤の出演回は、7月18日、8月1日に放送予定。
【全身ショット】カジュアルな装いで仲良くポーズする黒田有＆近藤真彦
強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。トーク力と庶民感覚を兼ね備えた芸人・黒田と、2人の"ゲストのおっさん"が、個性豊かな大阪の街をお散歩する。近藤が出演する放送回では、黒田、近藤、橋下徹氏が天神祭直前に盛り上がる「天満橋」周辺と、「京橋」では造幣局の見学やコテコテの大阪を味わうべくディープ京橋も満喫する。
近藤も楽しんだようで「橋下さんとも初だったんですけど、やっぱり刺激になる、2人とも。黒田さんの巧みな話術も」と称賛。和気あいあいとした雰囲気でトークを展開した。
記者から「活動を終了した嵐のメンバーを連れていきたい店はあったか？」という質問に「行ったら大騒ぎになっちゃうんじゃないかな」と返し、笑いを誘った。続けて「質問されたから答えるんだけど」と前置き、「彼らもいい年齢なんで、だからタイミングもあったんだろうけど、そういう意味では僕らが行った立ち食い飲み屋であったり、ビリヤード場であったり、そういういろんなところに一人ずつ自分たちの意思で行けるようないい年齢になっちゃんじゃないかな。ある意味、これからなんじゃないですかね、嵐は。グループじゃなくて、一人一人としてね」とエールを送った。
近藤の出演回は、7月18日、8月1日に放送予定。