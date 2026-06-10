M!LK曽野舜太＆山中柔太朗、平成少女漫画風に ユニット曲「真・運命」（マジ・デスティニー）配信決定
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太と山中柔太朗が、ユニット曲として「真・運命」（マジ・デスティニー）を17日に配信リリースすることが10日、発表された。
【写真】「真・運命」をリリースする山中柔太朗＆曽野舜太
モー烈モー進プロジェクト第2弾シングルとしてリリースされる「真・運命」は、恋に落ちる瞬間の衝撃、どうしても抗えず惹かれあっていく運命を描いた曲。曽野と山中の対照的な関係性や、誰しもが耳にしたことのある劇的なネオクラシカルフレーズが印象に残る楽曲となっている。
さらに、「真・運命」のジャケット写真は、『ちゃお』にて連載中の人気漫画家・中原杏氏による描き下ろしイラストとなっており、2人が絵になって登場している。
中原氏は「曽野舜太さん、山中柔太朗さんのお2人を平成少女漫画風のイラストで描かせていただきました。『真・運命』神曲です！」とコメントを寄せた。
また、発表に先立って、SNS上でティザー映像も公開されており、映像内では、メンバー考案の公式キャラクターが登場し、「第1弾ユニット曲」と映像の最後に映し出された。ファンの間で2人のユニット楽曲に対する期待が高まる中、「次のユニット曲は誰なんだろう」と大きな話題を呼んでいる。
【写真】「真・運命」をリリースする山中柔太朗＆曽野舜太
モー烈モー進プロジェクト第2弾シングルとしてリリースされる「真・運命」は、恋に落ちる瞬間の衝撃、どうしても抗えず惹かれあっていく運命を描いた曲。曽野と山中の対照的な関係性や、誰しもが耳にしたことのある劇的なネオクラシカルフレーズが印象に残る楽曲となっている。
中原氏は「曽野舜太さん、山中柔太朗さんのお2人を平成少女漫画風のイラストで描かせていただきました。『真・運命』神曲です！」とコメントを寄せた。
また、発表に先立って、SNS上でティザー映像も公開されており、映像内では、メンバー考案の公式キャラクターが登場し、「第1弾ユニット曲」と映像の最後に映し出された。ファンの間で2人のユニット楽曲に対する期待が高まる中、「次のユニット曲は誰なんだろう」と大きな話題を呼んでいる。