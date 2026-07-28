きょうの東京株式市場は、AI投資の勢いが続くかどうか懐疑的な見方が強まり、株価は一時3000円以上値下がりするなど大幅安となりました。きょうの東京株式市場では、AIの設備投資の勢いが今後も持続するのか、疑問視する見方が強まりました。今年の株高をけん引してきた半導体メモリー大手の「キオクシアホールディングス」が一時ストップ安となるなど、AI・半導体関連に加え、電子部品など多くの銘柄で売り注文が膨らみました。投